Noboa presenta proyecto de ley para regular a las ONG que acusa de "desestabilizar" a Ecuador

CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes 28 de julio que presentará en las próximas horas un proyecto de ley para regular fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que, según asegura, son utilizadas “para ingresar dinero y desestabilizar el país, sin ningún tipo de control". Países como El Salvador y Nicaragua avanzaron con regulaciones similares.

El mandatario ecuatoriano, que asumió su segundo mandato el pasado mayo, detalló que en la tarde de este lunes enviaría la iniciativa a la Asamblea Nacional, pese a que su partido, Acción Democrática Nacional, no tiene mayoría.

“En el Ecuador se usan fundaciones u organizaciones sin fines de lucro y organizaciones internacionales para ingresar dinero y desestabilizar al país, sin ningún tipo de control de la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico), sin ningún tipo de control financiero”, afirmó Daniel Noboa en diálogo con radio Sucre.

El proyecto, denominado Ley de Fundaciones, busca fijar mayores controles sobre el financiamiento y funcionamiento de estas organizaciones que, según Noboa, son utilizadas en algunos casos como “mecanismo que impulsa la criminalidad, que impulsa la minería ilegal”.

Noboa insistió en que la iniciativa busca “combatir la inseguridad, la minería ilegal y los intentos de desestabilización ilegal del Estado”. Y advirtió: “Va a haber bastante llanto de los grupos de siempre que lloran, pero es importante”, agregó, sin dar detalles sobre a qué sectores se refería.

Se trata de un proyecto económico urgente, el cuarto desde su reelección. Desde que asumió su mandato, el 24 de mayo, Noboa remitió tres leyes de este tipo a la Asamblea Nacional, las cuales recibieron aprobación del Legislativo: la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Áreas Protegidas.

“Por años no ha habido mucho control, ahora tiene que haber un control real. Se usan las fundaciones como vehículo de lavado (de dinero), se usan para financiar organizaciones narco-terroristas y eso no lo podemos permitir”, comentó el mandatario y aclaró no estar “atacando a las ONG”.

Un camino trazado por otros países de la región

Otros países de Latinoamérica también han avanzado con regulaciones a fundaciones con argumentos similares a los de Noboa.

El pasado mayo, la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), del presidente Nayib Bukele, aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que establece un impuesto del 30% a las donaciones de organizaciones no gubernamentales.

Luego de esa aprobación, la organización Human Rights Watch (HRW) señaló en un comunicado que ha documentado que otros países, como Rusia y Nicaragua, "han utilizado leyes de 'agentes extranjeros' como herramientas para estigmatizar, controlar y silenciar a la sociedad civil y los medios de comunicación independientes".

"Estas leyes, que etiquetan como agentes de potencias extranjeras a las organizaciones que reciben financiamiento del exterior, imponen requisitos burocráticos onerosos, facilitan la injerencia estatal y pueden derivar en censura o cierre de organizaciones", alertó HRW.

En 2024, Nicaragua ilegalizó a mil 500 organizaciones sin ánimo de lucro después de que el Ejecutivo sandinista anunciara la reforma del funcionamiento de esos grupos.

Noboa y los recortes en el Estado

El mandatario ecuatoriano también defendió este lunes el llamado "plan de eficiencia administrativa" del gobierno.

El plan, decretado el pasado 25 de julio por Noboa, consistió en el recorte del gobierno de 20 a 14 ministerios, y de 9 a 3 las secretarías. Y, adicionalmente, la desvinculación de 5 mil funcionarios públicos de diversas instituciones del Ejecutivo y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), según anunció la portavoz gubernamental, Carolina Jaramillo.

Al respecto, Noboa comentó este lunes que algunas carteras del Estado se convertirán en viceministerios y contarán con presupuesto propio.

Con información de medios locales.