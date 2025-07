Tiroteo en NY: al menos dos heridos de bala en edificio de oficinas en Manhattan (Video)

NUEVA YORK (AP) — Al menos dos personas, incluido un oficial de policía de la ciudad de Nueva York, fueron baleadas el lunes en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad que alberga algunas de las principales firmas financieras del país y la NFL, según una persona familiarizada con el asunto que informó a The Associated Press.

La persona, que no conocía de inmediato el estado de las víctimas, no estaba autorizada para discutir públicamente la investigación en curso y habló con AP bajo condición de anonimato.

El tirador está muerto, según dos personas familiarizadas con la investigación que no estaban autorizadas para discutir el asunto públicamente.

El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que los equipos de emergencia fueron llamados al edificio de oficinas de Park Avenue el lunes por la noche por un informe de alguien herido de bala. Un portavoz dijo que la llamada se recibió alrededor de las 6:30 de la tarde, pero no proporcionó más detalles. La policía no proporcionó información adicional.

Imágenes de televisión local mostraron filas de personas evacuando el edificio de oficinas con las manos sobre la cabeza. El edificio incluye oficinas de Blackstone y el consulado general de Irlanda.

El subdirector del FBI, Dan Bongino, dijo en una publicación en redes sociales que agentes y otro personal del buró estaban respondiendo para brindar apoyo a lo que él describió como una "escena del crimen activa".

El alcalde Eric Adams publicó en las redes sociales que había una "investigación de tirador activo" en el centro de la ciudad. Instó a las personas a permanecer en el interior y tomar precauciones de seguridad si se encuentran en la zona.

El sistema de alerta de gestión de emergencias de la ciudad advirtió sobre retrasos en el tráfico, cierres de carreteras e interrupciones en el transporte público en el área.