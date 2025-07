Tsunami golpea las costas de Rusia tras un sismo de magnitud 8.7 (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un tsunami golpeó las costas de Kamchatka, Rusia, poco después de que se registrara un sismo de magnitud 8.7 cerca de la península.

Un video difundido en redes sociales muestra las primeras olas de un tsunami azotando las costas de Kamchatka y arrastrando objetos cerca de algunas edificaciones.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) dijo que el sismo ocurrió a una profundidad de 19.3 kilómetros y cifró su magnitud en 8.7.

??BREAKING: Stunning footage shows the first video of the tsunami hitting Kamchatka, Russia. Nature's power on full display. Stay safe and vigilant. ???? #Tsunami #Kamchatka #WildNature #BreakingNews pic.twitter.com/4wBXdpp0FX

La agencia meteorológica de Japón emitió un aviso de tsunami de hasta un metro de altura para la costa de Japón en el Pacífico.

La agencia de noticias rusa Tass informó desde Petropavlovsk-Kamchatsky, la ciudad más grande más cercana al epicentro, que muchas personas salieron corriendo a la calle sin zapatos ni ropa de abrigo.

Algunos armarios cayeron dentro de las casas, los espejos se rompieron, los coches se balancearon en la calle y los balcones de los edificios se sacudieron notablemente.

Whoahhhhh! Videos showing the shaking from the M8.7 earthquake that hit off the coast of Kamchatka, Russia ?????? pic.twitter.com/Q5dYAstWil — Volcaholic ?? (@volcaholic1) July 30, 2025