ICE atrae a nuevos reclutas con discurso patriótico y bonos de contratación de 50 mil dólares

WASHINGTON (AP) — La agencia responsable de llevar a cabo las operaciones de deportación a gran escala del presidente Donald Trump ha lanzado una campaña de reclutamiento para atraer a "estadunidenses valientes y heroicos" a trabajar como nuevos agentes, abogados e investigadores de deportación, en momentos en que el gobierno se prepara para una expansión significativa en la aplicación de las leyes de inmigración gracias a una reciente inyección de fondos por parte del Congreso.

La campaña que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) lanzó el martes por la noche hace recordar los carteles de reclutamiento de la Segunda Guerra Mundial, en los que aparecía la imagen del Tío Sam y la leyenda: "Estados Unidos te necesita".

America has been invaded by criminals and predators.



We need YOU to get them out. https://t.co/tqZ8y0E36q pic.twitter.com/7CVqGG6uLy