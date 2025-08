Falla tren de aterrizaje de un Boeing 737 y desalojan a pasajeros por toboganes (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Aeropuerto Internacional de Denver, Colorado, fue escenario de un incidente que involucró al vuelo 3023 de American Airlines, un Boeing 737 MAX 8 con destino a Miami.

Durante el despegue, la aeronave experimentó un problema técnico en el tren de aterrizaje, lo que desencadenó un incendio en los frenos.

Este suceso obligó a las autoridades aeroportuarias a activar los protocolos de emergencia de inmediato, priorizando la seguridad de los pasajeros y la tripulación. El avión, que transportaba a 173 pasajeros y 6 miembros de la tripulación, fue detenido en la pista, donde se llevó a cabo una evacuación de emergencia.

Los pasajeros fueron desalojados utilizando toboganes inflables, un procedimiento estándar en este tipo de situaciones.

A consecuencia del incidente, una persona resultó con heridas leves y fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Again accident in #Boeing plane, emergency landing at #denverairport Scene seen at Airport in America, whn landing gear of American Airlines flight failed & rear part of plane caught fire. 173 passengers & 6 crew members on board who were evacuated safely through emergency slides pic.twitter.com/4bMbufsxzI