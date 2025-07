Mientras continúa la ofensiva en Gaza, Israel envía delegación a Qatar para negociar alto al fuego

CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- Qatar acoge, desde este domingo 6 de julio, una nueva ronda de negociaciones indirectas entre Israel y Hamás, con el objetivo de alcanzar un alto el fuego y facilitar la liberación de los rehenes que aún permanecen en la Franja de Gaza.

Este nuevo intento por frenar la ofensiva israelí se produce en vísperas del encuentro entre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadunidense Donald Trump.

La ofensiva israelí en Gaza no ha cesado. Ataques aéreos mataron al menos a 38 palestinos en Gaza este domingo, según informaron funcionarios médicos a la agencia "The Associated Press".

El Ejército de Israel ha emitido varias órdenes de evacuación en los últimos días sobre zonas del norte, pidiendo a los palestinos dirigirse hacia el sur, al campamento de Al-Mawasi. Sin embargo, 18 palestinos murieron en esta zona del sur, donde muchos desplazados viven en tiendas de campaña.

Los ataques, señala AFP, también se dieron en el norte de la franja. Uno de ellos alcanzó una vivienda del barrio de Sheikh Radwan de la Ciudad de Gaza. En las imágenes se observa a los vecinos sacando los cuerpos de las víctimas de entre los escombros.

Al hospital Al Shifa llegaron al menos 10 cadáveres, que yacían en el suelo envueltos en mortajas de plástico. Junto a ellos, varios familiares recitaban oraciones fúnebres, entrecortadas por los llantos.

Esta guerra también ha provocado una crisis alimentaria, ha desplazado a la población, principalmente dentro de Gaza, y ha dejado el territorio en ruinas.

Más de 57 mil palestinos han sido asesinados en la ofensiva israelí en Gaza, sobre todo civiles, según el ministerio de Salud gazatí, desde el 7 de octubre de 2023, cuando se desencadenó la ofensiva de Israel, luego de que Hamás realizara una incursión armada en el sur de Israel que dejó mil 200 muertos y 251 secuestrados, de acuerdo con las cifras del gobierno israelí. El ataque se perpetró tras más de 70 años de ocupación israelí sobre Palestina y de un régimen que viola los derechos humanos de la pobación nativa.

Posible tregua de 60 días

Aunque los ataques siguen, una delegación israelí partió el domingo hacia Qatar para conversar sobre un posible acuerdo de rehenes y cese del fuego en Gaza, horas antes de que el primer ministro Benjamin Netanyahu se dirigiera a Washington para reunirse con el presidente estadunidense Donald Trump.

Sin embargo, la oficina del Primer Ministro declaró en un comunicado que los cambios propuestos por Hamás al borrador del alto el fuego eran inaceptables para Israel.

Por su parte, según una fuente citada por EFE, la delegación de Hamás, liderada por Jalil al Hayya, se encuentra ya en Doha, capital de Qatar. El viernes, el grupo dijo que había respondido con "un espíritu positivo" a una propuesta de cese del fuego en Gaza.

Las preocupaciones que mantiene Hamás tienen que ver con la ayuda humanitaria, el paso por el cruce de Rafah hacia Egipto y la claridad sobre un cronograma de retiro de las tropas israelíes.

Este nuevo intento de un alto el fuego es mediado por Estados Unidos y fue anunciado por el presidente Donald Trump, que dijo que Israel había aceptado "las condiciones necesarias" para lograr una tregua de 60 días, durante el cual se realizarían esfuerzos para poner fin a la guerra en el enclave palestino.

Durante ese periodo, el grupo islamista dijo que se comprometería a liberar a 10 rehenes israelíes que aún están con vida, así como a entregar los cuerpos de varios rehenes fallecidos. Según el ejército israelí, de las personas secuestradas por Hamás, aún quedan 49 cautivas en Gaza, de las cuales 27 han sido declaradas muertas.

A cambio, Israel liberaría a varios prisioneros palestinos.

Además, se brindaría información más concreta sobre el retiro de las tropas israelíes, las garantías de que no se reanudarán los combates durante las negociaciones y que la ONU y organizaciones internacionales reconocidas vuelvan a distribuir ayuda humanitaria.

Actualmente, la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos e Israel, es la principal encargada de distribuir la ayuda humanitaria en la Franja. Desde que comenzó a operar a finales de mayo, más de 600 personas han muerto intentando acceder a esta ayuda, según informes de la ONU.

Presiones contra Benjamin Netanyahu

Organismos internacionales y de defensa de los derechos humanos han pedido en varias ocasiones al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ponga fin a la guerra. En Israel, la presión pública sobre el gobernante aumenta para que garantice un alto el fuego permanente, medida a la que se oponen algunos miembros de línea dura de su coalición de derecha.

“Envíen una delegación con plenos poderes para lograr un acuerdo integral que ponga fin a la guerra y repatrie a todos. Nadie debe quedar atrás”, dijo el sábado Einav Zangauker, madre del rehén Matan Zangauker, mientras participaba en Tel Aviv en la manifestación semanal de familiares y simpatizantes de los secuestrados que siguen en Gaza.

El ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich, criticó este domingo una decisión del gabinete de permitir el ingreso de cierta ayuda a Gaza, calificándola de "grave error" que, según él, beneficiaría al grupo militante Hamás.

Semanas atrás, Israel había suspendido la entrega de ayuda, sobre todo en el norte, luego de que el mismo Smotrich había amenazado con dejar la coalición si no frenaba el paso de suministros, tras un video en el que se observa a hombres armados sobre camiones de alimentos.

Este domingo, Smotrich también acusó al primer ministro Benjamin Netanyahu de no garantizar que el ejército israelí siga las directrices del gobierno al proseguir la guerra contra Hamás en Gaza.

"Apoyo plenamente estos esfuerzos"

Quien sí expresó su respaldo a Netanyahu fue el presidente israelí, Isaac Herzog, con quien se reunió antes de su visita a Washington este lunes. Las conversaciones, explicó la Presidencia, se centraron en la guerra de Gaza y los esfuerzos para ampliar los lazos con los países árabes.

“En su visita a Washington, el primer ministro lleva consigo una importante misión: impulsar un acuerdo para el regreso de todos nuestros rehenes a casa", declaró Herzog.

"Este es un deber moral supremo. Apoyo plenamente estos esfuerzos, incluso cuando impliquen decisiones difíciles, complejas y dolorosas. Todos debemos recordar que el costo no es sencillo", añadió.

Con información de AP, EFE y Reuters