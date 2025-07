Hombre murió al ser succionado por el motor de un avión comercial (Video)

MADRID (EUROPA PRESS).- Un hombre murió este martes en el Aeropuerto de Bérgamo-Orio al Serio, en el norte de Italia, tras ser succionado por el motor de uno de los aviones que se encontraban en la pista de aterrizaje esperando para el despegue, un incidente que ha provocado la suspensión de los vuelos durante varias horas.

El propio aeropuerto informó de que estos vuelos han permanecido suspendidos hasta las 12.00 (hora local) aproximadamente, dos horas después de que el hombre fuera succionado. Fuentes cercanas al asunto han indicado en declaraciones a la agencia de noticias Adnkronos que el hombre no era pasajero ni trabajador del aeropuerto.

