Inundaciones en Texas: Suman 104 muertos y hay múltiples desaparecidos

MADRID (EUROPA PRESS).- Al menos 104 personas han muerto en seis condados estadunidenses tras las inundaciones en el estado de Texas, donde aún hay múltiples desaparecidos y prosiguen las operaciones de búsqueda ante nuevas alertas por posibles inundaciones durante la noche.

La mayor parte de las víctimas mortales pertenecen al condado de Kerr, donde han fallecido al menos 84 personas, 28 de ellas menores, mientras prosigue la búsqueda de diez niñas y un monitor de un campamento cristiano arrasado por la crecida del río Guadalupe, informó la Oficina del sheriff, que ha cifrado en 22 y diez los adultos y menores, respectivamente, pendientes de identificación.

Por otra parte, las autoridades de Kerr han pedido a la población del condado que "mantengan sus drones en tierra", ya que "es vital para garantizar la seguridad de las personas y los equipos", sumándose así al comunicado del Ayuntamiento de Kerrville que relata cómo "un dron privado que operaba ilegalmente en un espacio aéreo restringido colisionó con un helicóptero que participaba en operaciones de emergencia en el condado de Kerr" durante la tarde, obligando a la aeronave a realizar un aterrizaje de emergencia y poniendo "una pieza fundamental del equipo de respuesta (...) fuera de servicio hasta nuevo aviso".

Las restricciones temporales de vuelo, como la que impera sobre la zona de búsqueda, "no son sugerencias", han subrayado desde el Ayuntamiento de Kerrville y la oficina del sheriff del condado, que también ha pedido a través de sus redes sociales a los propietarios de embarcaciones privadas que se mantengan "alejados del río Guadalupe y sus afluentes para permitir que los equipos de búsqueda y rescate operen sin interferencias".

