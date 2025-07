Se registran 13 sismos en 30 minutos en Guatemala; reportan daños en edificios (Videos)

CIUDAD DE GUATEMALA (AP).— Varios sismos sacudieron el martes el territorio guatemalteco, provocando desalojos, deslizamientos de tierra, caída de paredes, daños en la estructura de una iglesia y construcciones precarias en el país centroamericano.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres decretó la alerta naranja —la segunda en la escala de emergencias— para atender la situación. El presidente Bernardo Arévalo ofrecerá en breve una conferencia de prensa para informar el recuento de los daños.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) hizo un recuento de más de 13 movimientos telúricos en un lapso de 30 minutos, que fueron desde 3.0 a 5.6 grados de magnitud.

Rockfalls after the M5.6 earthquake earlier in Guatemala...pic.twitter.com/bWsC0fL0tY