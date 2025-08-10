Asesinan a tiros a turista estadunidense que viajó a Puerto Rico para concierto de Bad Bunny

Vista aérea del barrio costero de La Perla, en San Juan, Puerto Rico, el 25 de agosto de 2017. Foto: Foto AP/Ricardo Arduengo, Archivo

SAN JUAN, Puerto Rico (AP).- Un turista estadounidense que visitaba Puerto Rico para la residencia de Bad Bunny fue asesinado a tiros la madrugada del domingo en La Perla, un popular barrio marginal costero, dijo la policía.

La víctima fue identificada como Kevin Mares, un joven de 25 años que vivía en Nueva York, según un comunicado policial.

El tiroteo ocurrió en la madrugada en un local nocturno llamado “Refugio para Hombres Maltratados” en La Perla, una comunidad costera que ha luchado por deshacerse de su oscura reputación.

El sargento detective de homicidios, Arnaldo Ruiz, declaró en una entrevista telefónica que el tiroteo se produjo cuando varias personas cerca de Mares comenzaron a discutir y una de ellas sacó un arma y disparó al menos a tres personas, incluyendo a Mares. Otros dos hombres residentes de La Perla resultaron heridos y permanecen hospitalizados.

Ruiz afirmó que Mares era un transeúnte inocente. La víctima se encontraba con otros tres amigos que informaron a la policía que estaban en Puerto Rico para asistir a uno de los 30 conciertos de Bad Bunny, que han atraído a decenas de miles de visitantes al territorio estadounidense.