Así se vivió la intensidad del terremoto en Turquía (Videos)

MADRID (EUROPA PRESS).- Al menos un hombre ha muerto y una treintena de personas han resultado heridas a causa de un terremoto de magnitud 6.1 e intensidad "destructiva" que ha provocado el colapso de 16 edificios en el distrito de Sindirgi, en la provincia turca de Balikesir, en el oeste del país.

"Un anciano de 81 años, que fue el último en ser rescatado, perdió la vida poco después, a pesar de todos los esfuerzos", ha afirmado ante la prensa desplazada al lugar de los hechos el ministro de Interior turco, Ali Yerlikaya, según ha recogido la agencia Anadolu, que ha precisado que la víctima mortal ha sido la última de las cinco personas rescatadas entre los escombros de dos edificios afectados.

Las consecuencias del temblor han dejado también una cifra de heridos que "hasta ahora es de 29". "Afortunadamente, ninguno de estos 29 heridos presenta lesiones graves. Esperamos que estos hermanos y hermanas se recuperen pronto", ha indicado el responsable de la cartera, que ha apuntado al ministro de Salud del país, Kemal Memisoglu, para seguir actualizando la información acerca de su estado y las posibles novedades al respecto.

Usak’ta, Balikesir’de meydana gelen depremi önceden hisseden kedi kameraya yansidi. pic.twitter.com/PXkBool896 — Onedio (@onediocom) August 10, 2025

Asimismo, Yerlikaya ha subrayado que "no hay cortes de electricidad ni consecuencias negativas en ninguno de nuestros siete barrios, 68 pueblos o en toda la provincia de Balikesir", aunque ha pedido a los residentes de los edificios afectados que actúen con precaución.

"Si hay alguna grieta visible o cualquier otra cosa, o si hay algo que les preocupe con respecto a su edificio, debemos ser cautelosos esta noche. Es mejor no entrar", ha indicado

En este sentido, ha agradecido a los municipios de la región y a la Media Luna Roja turca su colaboración, haciendo referencia, en concreto, al despliegue de un campamento con "sopa preparada, té y alimentación" para los afectados, entre otros servicios, volviendo a animar a la población a "proceder con precaución y cautela esta noche".

WATCH: Strong earthquake (deprem) hits western Turkey. pic.twitter.com/zkcWCMVKtt — AZ Intel (@AZ_Intel_) August 10, 2025

Por su parte, el alcalde de Balikesir, Ahmet Akin, ha dado sus condolencias a la familia de la víctima y deseado una pronta recuperación a los heridos a través de su cuenta en la red social X, donde también ha informado del despliegue de vehículos con bebidas y alimentos y de la apertura de una cafetería para asistir a los afectados.

BREAKING: as earthquake hit Türkiye, a building adjacent to the government offices in Çarsi, Sindirgi District, Balikesir Province has collapsed.



pic.twitter.com/7xzDbsYRdN — ??? ?????? ???? Hassan Sajwani (@HSajwanization) August 10, 2025

El sismo fue registrado a las 19.53 (hora local) a unos 11 kilómetros de profundidad y ha llegado a sacudir ligeramente Estambul. Desde entonces, la Agencia para la Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD) ha registrado en menos de dos horas hasta 41 réplicas de magnitudes entre 2.2 y 4.6, según un informe preliminar al que ha tenido acceso el diario turco 'Oksijen' y que califica la intensidad del terremoto como "destructiva".