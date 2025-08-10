Cientos de personas honran al guardia de seguridad asesinado en tiroteo de torre de oficinas en NY

Un agente de policía junto a un monumento improvisado frente al lugar del tiroteo mortal del lunes, el martes 29 de julio de 2025, en Nueva York. . Foto: Foto AP/Ted Shaffrey

NUEVA YORK (AP).- Cientos de personas se congregaron para honrar la vida de Aland Etienne, el guardia de seguridad que fue asesinado el mes pasado en una torre de oficinas de Manhattan por un hombre armado que atacaba la sede de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

Etienne, un inmigrante de Haití que llegó a Estados Unidos en 2017 con el sueño de una nueva vida, fue recordado como un padre y abuelo dedicado que trabajaba fielmente en su puesto de seguridad cuando el hombre armado abrió fuego repentinamente el 28 de julio.

“Mi hermano será recordado como un héroe. Un héroe neoyorquino humilde, firme y amable”, declaró Smith Etienne, hermano de Aland. “Aland hizo el sacrificio máximo, eligiendo la valentía y el altruismo por encima del miedo. En sus últimos momentos, actuó para proteger a los demás”.

El servicio conmemorativo se celebró el sábado en Brooklyn para Etienne, de 46 años, la última de las cuatro víctimas del tiroteo en ser sepultada. Un policía de la ciudad de Nueva York, un ejecutivo de una empresa de inversiones y un trabajador de una inmobiliaria también murieron. El pistolero hirió a una quinta persona antes de suicidarse.

Al igual que Etienne, el agente de policía de Nueva York asesinado, Didarul Islam, quien ese día trabajaba en un destacamento de seguridad privada autorizado por el departamento, era inmigrante. Islam era bangladesí-estadounidense.

Manny Pastreich, presidente del sindicato de Etienne, 32BJ SEIU, dijo que Etienne representa no solo a los trabajadores esenciales que son la columna vertebral de la ciudad de Nueva York, sino también a los inmigrantes que vienen a los E. para construir una vida mejor y contribuir de maneras grandes y pequeñas.

"Su legado servirá como recordatorio de las contribuciones de los inmigrantes y los sacrificios que hacen todos los días", dijo Pastreich en un comunicado.

Agentes de seguridad de edificios de todo Nueva York realizaron una vigilia la semana pasada para honrar a Etienne.