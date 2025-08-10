Henriette se fortalece hasta convertirse en huracán en el Pacífico

HILO, Hawai (AP) — La tormenta tropical Henriette se fortaleció rápidamente el domingo hasta convertirse en huracán en el océano Pacífico central, y se tiene previsto que siga ganando fuerza, aunque no representa una amenaza para tierra, informó el Centro Nacional de Huracanes.

El centro, con sede en Miami, señaló que el meteoro se encontraba a unos 720 kilómetros (445 millas) al norte-noreste de Hilo, Hawai, con vientos máximos sostenidos de 130 km/h (80 mph).

Se desplazaba hacia el noroeste a 28 km/h (17 mph) en una trayectoria que se tiene previsto que lleve al meteoro muy al norte del archipiélago hawaiano en los próximos días. Se pronostica que la tormenta siga ganando fuerza hasta el lunes, para empezar a debilitarse un día después.

El centro describió a Henriette como un pequeño ciclón tropical. Los vientos con fuerza de huracán se extendían hasta 30 kilómetros (15 millas) desde el centro de la tormenta.

La tormenta tropical Ivo también se movía a través del Pacífico, a unos 645 kilómetros (unas 400 millas) al oeste de la punta de Baja California, México, y está prevista a debilitarse a un remanente para el lunes, informó el centro de huracanes.

La tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph) y se movía hacia el oeste-noroeste a 17 km/h (10 mph). No había vigilancias ni advertencias costeras en efecto.