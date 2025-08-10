Policía de Londres arresta a 365 personas mientras manifestantes propalestinos desafían nueva ley

LONDRES (AP).- La policía británica dijo que arrestó a 365 personas en el centro de Londres el sábado mientras partidarios de un grupo propalestino recientemente prohibido violaban intencionalmente la ley como parte de su esfuerzo por obligar al gobierno a reconsiderar la prohibición.

A principios de julio, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe la Acción Palestina y tipifica como delito apoyar públicamente a la organización. Esto ocurrió después de que activistas irrumpieran en una base de la Real Fuerza Aérea y destrozaran dos aviones cisterna para protestar contra el apoyo británico a la ofensiva israelí contra Hamás en la Franja de Gaza.

Los partidarios del grupo, que han realizado una serie de protestas en todo el Reino Unido durante el último mes, argumentan que la ley restringe ilegalmente la libertad de expresión.

Desafiando a la policía a arrestarlos

Más de 500 manifestantes llenaron la plaza frente al Parlamento el sábado. Muchos desafiaron a la policía a arrestarlos con carteles que decían: "Me opongo al genocidio. Apoyo a la Acción Palestina". Eso fue suficiente para que la policía interviniera.

Pero a medida que la manifestación comenzó a disminuir, la policía y los organizadores de la protesta comenzaron a discutir sobre el número de arrestos, mientras los organizadores buscaban demostrar que la ley era inaplicable.

“La policía solo ha podido arrestar a una fracción de quienes supuestamente cometen delitos de terrorismo, y a la mayoría se les ha concedido libertad bajo fianza y se les ha permitido regresar a casa”, declaró Defend Our Juries, organización que organizó la protesta. “Esto es una gran vergüenza para el gobierno, que socava aún más la credibilidad de esta ley ampliamente ridiculizada, promulgada para castigar a quienes exponen los propios crímenes del gobierno”.

El Servicio de Policía Metropolitana de Londres respondió rápidamente, diciendo que esto no era cierto y que muchos de los que se reunieron en la plaza eran espectadores, medios de comunicación o personas que no portaban carteles de apoyo al grupo.

“Estamos seguros de que cualquiera que vino hoy a la Plaza del Parlamento para sostener un cartel expresando su apoyo a Acción Palestina fue arrestado o está en proceso de ser arrestado”, dijo la fuerza policial en un comunicado.

El viernes, la policía dijo que la manifestación fue inusual porque los manifestantes querían ser arrestados en gran número para ejercer presión sobre la policía y el sistema de justicia penal en general.

¿Por qué se prohíbe el grupo?

El gobierno decidió prohibir la Acción Palestina después de que los activistas irrumpieran en una base aérea británica en el sur de Inglaterra el 20 de junio para protestar contra el apoyo militar británico a la guerra entre Israel y Hamás. Los activistas rociaron pintura roja en los motores de dos aviones cisterna en la base de la RAF Brize Norton, en Oxfordshire, y causaron más daños con palancas.

Palestine Action había atacado anteriormente a contratistas de defensa israelíes y otros sitios en el Reino Unido que cree que tienen vínculos con el ejército israelí.

Los partidarios del grupo están impugnando la prohibición ante los tribunales, afirmando que el gobierno ha ido demasiado lejos al declarar a Acción Palestina una organización terrorista.

“Una vez que el significado de ‘terrorismo’ se separa de las campañas de violencia contra una población civil y se amplía para incluir aquellas que causan daño económico o vergüenza a los ricos, los poderosos y los criminales, entonces el derecho a la libertad de expresión no tiene sentido y la democracia está muerta”, dijo Defend Our Juries en su sitio web.

Fin de semana intenso de protestas

Los arrestos a las afueras del Parlamento se produjeron en medio de lo que se espera sea un fin de semana muy activo de manifestaciones en Londres, mientras la guerra en Gaza y las preocupaciones sobre la inmigración estimulan protestas y contraprotestas en todo el Reino Unido.

Mientras que el primer ministro Keir Starmer ha enojado a Israel con sus planes de reconocer un estado palestino a finales de este año, muchos partidarios palestinos en Gran Bretaña critican al gobierno por no hacer lo suficiente para poner fin a la guerra en Gaza.

Manifestantes pro palestinos se reunieron el sábado por la tarde en el centro de Londres para una marcha que terminó frente a las puertas del número 10 de Downing Street, residencia oficial y oficinas del primer ministro.

El domingo, varios grupos marcharán por el centro de Londres para exigir la liberación de los rehenes israelíes en Gaza. Militantes palestinos los han retenido desde que los atacantes liderados por Hamás irrumpieron en Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1200 personas y tomando a 251 como rehenes. Quedan 50 rehenes, y se cree que 20 de ellos siguen vivos.

La policía también se prepara para protestas frente a hoteles en todo el país que albergan a solicitantes de asilo. Manifestantes y contramanifestantes se han enfrentado frente a los hoteles en las últimas semanas; algunos afirman que los migrantes representan un riesgo para sus comunidades y otros denuncian el racismo antiinmigrante.

El subcomisario adjunto Ade Adelekan dijo que la magnitud de los acontecimientos “ejercería presión” sobre el departamento de policía.