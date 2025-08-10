Policía del Reino Unido afirma que más de 500 personas fueron arrestadas en eventos propalestinos. Foto: AP

LONDRES (AP).- Este día, la policía de Londres dijo el domingo que 532 personas fueron arrestadas el día anterior cuando partidarios de un grupo propalestino recientemente proscrito como organización terrorista violaron la ley intencionalmente para probar la capacidad del gobierno de hacer cumplir la prohibición.

El Servicio de Policía Metropolitana publicó las cifras actualizadas mientras los manifestantes que exigían la liberación inmediata de los rehenes israelíes restantes en Gaza realizaban su propia marcha por el centro de Londres el domingo por la tarde.

La gran mayoría de los detenidos lo fueron por exhibir pancartas que declaraban su apoyo al grupo Acción Palestina. La policía actualizó sus cifras anteriores e informó que 522 personas fueron arrestadas por apoyar a una organización proscrita, en violación de las leyes antiterroristas. Otras 10 personas fueron arrestadas por diversos cargos, incluyendo agresión y obstrucción a la policía.

Los partidarios de Acción Palestina organizaron la protesta para subrayar su creencia de que el gobierno está restringiendo ilegalmente la libertad de expresión al prohibir una organización de acción directa que ha desafiado sus políticas.

La ministra del Interior, Yvette Cooper, que supervisa la aplicación de la ley en Gran Bretaña, rechazó esa caracterización y dijo que Palestine Action fue prohibida después de cometer graves ataques que implicaron violencia, lesiones significativas y extensos daños criminales.

“El derecho a protestar es algo que defendemos con fervor, pero esto es muy diferente a mostrar apoyo a esta organización específica, limitada y proscrita”, declaró Cooper en un comunicado. “Mucha gente quizá aún desconozca la realidad de esta organización, pero las evaluaciones son muy claras: no es una organización no violenta”, añadió.

La policía publicó información actualizada sobre la protesta de Acción Palestina después de que las portadas de los periódicos dominicales publicaran fotos de manifestantes ancianos siendo llevados en carritos por los oficiales.

Una de ellas fue La Pethick, una psicoterapeuta jubilada de 89 años, quien declaró al Times de Londres que contaba con el apoyo de sus cinco nietos. «Nos están arrebatando nuestro derecho a la protesta pacífica», afirmó.

Casi la mitad de los arrestados tenían más de 60 años, según cifras publicadas por la Met.

La policía dijo que el proceso para decidir si presentar cargos contra los arrestados probablemente tomará semanas, mientras los oficiales del Comando Antiterrorista de la Met reúnen los archivos de los casos y buscan la aprobación de los fiscales y, en algunos casos, del fiscal general.

El Parlamento votó a favor de prohibir Acción Palestina después de que activistas irrumpieran en una base de la Real Fuerza Aérea y dañaran dos aviones cisterna para protestar por el apoyo británico a la guerra en Gaza. Acción Palestina había atacado previamente a contratistas de defensa israelíes y otros emplazamientos en Gran Bretaña que, según creen, tienen vínculos con el ejército israelí.

Los partidarios de Acción Palestina están impugnando la prohibición ante los tribunales, argumentando que el gobierno ha violado las leyes de derechos humanos al declarar al grupo una organización terrorista.