Tailandia acusa a Camboya de colocar minas terrestres tras tres soldados heridos en explosión

BANGKOK (AP).- Tres soldados tailandeses que patrullaban resultaron heridos el sábado cuando uno de ellos pisó una mina terrestre en territorio fronterizo con Camboya, anunció el ejército de Tailandia.

El incidente se produjo apenas dos días después de que ambos países reafirmaran su adhesión a un alto el fuego para poner fin a un breve conflicto armado.

El comunicado del ejército indicó que el incidente tuvo lugar en la provincia tailandesa de Sisaket y “demuestra claramente a la sociedad nacional e internacional que el uso de armas ocultas en zonas fronterizas continúa existiendo, lo que constituye una clara violación de la Convención de Ottawa por parte de Camboya”.

La Convención de Ottawa, también llamada Tratado de Prohibición de Minas Antipersonal, es un acuerdo internacional que prohíbe el uso de estas armas, y tanto Tailandia como Camboya se han comprometido a respetarlo.

Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia indicó que el incidente confirmó las conclusiones del ejército tailandés de que se están colocando nuevas minas terrestres, en flagrante violación del derecho internacional. También señaló que este era el tercer incidente de este tipo en menos de un mes.

El mes pasado estallaron cinco días de conflicto armado, que se saldó con la muerte de decenas de personas de ambos bandos, incluidos civiles, y el desplazamiento de más de 260 mil. Los combates estallaron un día después de que cinco soldados tailandeses resultaran heridos al ser uno de ellos el que explotó una mina antipersonal en territorio disputado.

Un alto el fuego que entró en vigor el 29 de julio puso fin a los principales combates, aunque la tensión se mantuvo alta. El jueves, en una reunión celebrada en Malasia, ambos países se comprometieron a un acuerdo de 13 puntos para la implementación de su tregua.

El comunicado del ejército tailandés, citando a su portavoz, el mayor general Winthai Suvaree, afirmó que la explosión de la mina del sábado constituyó "un obstáculo significativo para la implementación de las medidas de alto el fuego y la resolución pacífica de los problemas".

Un comunicado emitido en respuesta por la Autoridad de Acción contra las Minas y Asistencia a las Víctimas de Camboya negó la afirmación de Tailandia de que Camboya había colocado nuevas minas.

“No hemos colocado, ni colocaremos, nuevas minas terrestres”, afirma la declaración, señalando que Camboya es parte de la Convención del Tratado sobre la Prohibición de Minas Antipersonal, “y tiene un historial internacionalmente reconocido de eliminación, no de despliegue, de estas armas indiscriminadas”.

Señaló que Camboya ha eliminado más de un millón de minas y casi tres millones de otras piezas de municiones sin detonar que quedaron de más de tres décadas de guerra y disturbios civiles que comenzaron en 1970. Camboya había sugerido que dos explosiones anteriores el mes pasado que hirieron a soldados tailandeses podrían ser minas terrestres de conflictos pasados.

Las tensiones habían estado latentes desde mayo de este año, cuando un soldado camboyano fue asesinado a tiros por tropas tailandesas en un breve altercado en otra zona fronteriza en disputa. La creciente disputa se caracterizó por restricciones en el cruce de fronteras, boicots transfronterizos y prohibiciones de bienes y servicios antes de que estallaran los combates.

En el incidente del sábado, un sargento mayor tailandés sufrió heridas graves, incluida la pérdida de su pie izquierdo, según el comunicado del ejército tailandés, mientras que dos soldados sufrieron heridas menores.