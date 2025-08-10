Terremoto de magnitud 6.1 sacude Turquía y provoca el derrumbe de una docena de edificios

Personas retiran los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Sindirgi, noroeste de Turquía, el domingo 10 de agosto de 2025. . Foto: Bahadir Demirceviren/IHA vía AP

ESTAMBUL (AP).- Este día, un terremoto de magnitud 6.1 sacudió la provincia noroccidental turca de Balikesir, provocando el derrumbe de una docena de edificios, según informó un funcionario. Al menos dos personas quedaron atrapadas entre los escombros de un edificio derrumbado.

El terremoto, con epicentro en la ciudad de Sindirgi, envió sacudidas que se sintieron unos 200 kilómetros al norte, en Estambul, una ciudad de más de 16 millones de habitantes.

El alcalde de Sindirgi, Serkan Sak, dijo a la emisora de televisión nacional HaberTurk que cuatro personas fueron rescatadas de un edificio derrumbado en la ciudad, mientras los rescatistas intentaban sacar a otras dos personas de la estructura.

Varias casas también se derrumbaron en la cercana aldea de Golcuk, añadió. El minarete de una mezquita también se derrumbó en la aldea.

El ministro de Salud, Kemal Memisoglu, declaró en el canal X que cuatro personas estaban siendo atendidas en el hospital. Ninguna de ellas se encontraba en estado crítico, añadió.

"Nuestra esperanza es superar esto sin ninguna pérdida de vidas", dijo a HaberTurk Ahmet Akin, alcalde de la capital provincial, también llamada Balikesir.

La Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía dijo que el terremoto fue seguido por varias réplicas, incluida una de 4.6, e instó a los ciudadanos a no ingresar a los edificios dañados.

El presidente Recep Tayyip Erdogan emitió un comunicado deseando a todos los ciudadanos afectados una pronta recuperación.

“Que Dios proteja a nuestro país de cualquier tipo de desastre”, escribió en X.

Turquía se encuentra sobre importantes fallas geológicas y los terremotos son frecuentes.

En 2023, un terremoto de magnitud 7.8 causó la muerte de más de 53 mil personas en Turquía y destruyó cientos de miles de edificios en 11 provincias del sur y sureste. Otras 6 mil personas murieron en el norte de la vecina Siria.