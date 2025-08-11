Explosión en planta de US Steel en Pensilvania deja un muerto, un desaparecido y 10 heridos

Una parte de Clairton Coke Works, una planta siderúrgica estadounidense, se ve el lunes 11 de agosto de 2025 en Clairton, Pensilvania.. Foto: Foto AP/Gene J. Puskar

CLAIRTON, Pensilvania (AP).- Este día, una explosión en una planta de US Steel cerca de Pittsburgh dejó una persona muerta y envió al menos a 10 a hospitales y dañó gravemente las extensas instalaciones, mientras los trabajadores de emergencia aún buscan entre los escombros gravemente carbonizados a un trabajador desaparecido, dijeron las autoridades.

Un trabajador fue rescatado de los escombros horas después de que la explosión levantara una columna de humo negro que se elevaba hacia el cielo del mediodía en el Valle de Mon, una región del estado sinónimo de acero durante más de un siglo. Los Servicios de Emergencia del Condado de Allegheny informaron que el incendio en la planta comenzó alrededor de las 10:51 a. m. Las labores de búsqueda y rescate continuaban activas hasta la tarde de este lunes y las autoridades informaron que se estaba investigando la causa de la explosión.

La explosión, seguida de varias explosiones más pequeñas, se pudo sentir en la comunidad cercana y llevó a los funcionarios del condado a advertir a los residentes que se mantuvieran alejados de la escena para que los trabajadores de emergencia pudieran responder.

"Sentí como un trueno", dijo Zachary Buday, un trabajador de la construcción cercano al lugar, a WTAE-TV . "Sacudí el andamio, me sacudí el pecho y sacudí el edificio, y luego, cuando vimos el humo oscuro que salía de la acería, até cabos y fue como si algo malo hubiera pasado".

Continúa la búsqueda de un trabajador desaparecido

En una conferencia de prensa, Scott Buckiso, director de fabricación de US Steel, no dio detalles sobre los daños ni las víctimas, y afirmó que aún se estaba tratando de determinar lo sucedido. Los empleados de US Steel hicieron un excelente trabajo al acudir al lugar y rescatar a los trabajadores, cortar los gases y asegurar la estabilidad del sitio.

Buckiso afirmó que la compañía, ahora subsidiaria de Nippon Steel Corp., con sede en Japón, está colaborando con las autoridades. También indicó que los equipos de búsqueda seguían buscando a una persona desaparecida. Creen conocer su paradero aproximado, pero no están seguros, añadió.

“Obviamente, esta es una tragedia que queremos entender”, dijo Buckiso.

Allegheny Health Network informó haber atendido a siete pacientes de la planta y haber dado de alta a cinco en pocas horas. El Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh indicó que está atendiendo a tres pacientes en UPMC Mercy, el único centro de traumatología y quemados de nivel 1 de la región.

Amy Sowers, residente de Clairton, estaba sentada en su porche, ubicado a menos de una milla de la planta, y sintió que su casa temblaba por la explosión.

"Pude ver humo desde la entrada de mi casa", dijo. "Oímos ambulancias y camiones de bomberos por todas partes".

Sowers, de 49 años, decidió irse de la zona tras percibir un ligero olor en el aire. Sowers, quien creció en Clairton, ha presenciado varios incidentes en la planta a lo largo de los años. A pesar de las preocupaciones por su salud, Sowers dijo que muchos residentes no pueden permitirse irse.

Un trabajador de mantenimiento murió en una explosión en la planta en septiembre de 2009. En julio de 2010, otra explosión hirió a 14 empleados y seis contratistas. Según los registros en línea de la OSHA sobre muertes en el lugar de trabajo, la última muerte en la planta ocurrió en 2014, cuando un trabajador sufrió quemaduras y falleció tras caer en una zanja.

Tras la explosión de 2010, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional multó a US Steel y a un subcontratista con 175 mil dólares por infracciones de seguridad. US Steel apeló las citaciones y las multas de 143 mil 500 dólares, que posteriormente se redujeron mediante un acuerdo de conciliación.

“Se perdieron vidas otra vez”, dijo Sowers. “¿Cuántas vidas más tendrán que perderse hasta que algo suceda?”.

La planta de coquización de Clairton continuó operando después de la explosión, aunque dos baterías que fueron el lugar de la explosión fueron cerradas, dijeron las autoridades.