Trump califica la Ciudad de México como una de las peores del mundo

WASHINGTON (apro) – Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció la federalización de la capital de su país que implica el hecho de que la Guardia Nacional tome control de la policía capitalina, patrullando las calles y arrestando a los criminales.

En una maratónica sesión de casi hora y media con reporteros, Trump incluso comparó a la ciudad de Washington, D.C. con “dos de las peores ciudades (capitales) en el mundo”, según él: Bogotá, Colombia y la Ciudad de México.

Haciendo alusión sobre algunas de la cosas que pasan en Washington, Distrito de Columbia, el mandatario estadunidense dijo que las estadísticas sobre robo de autos se han triplicado, lo mismo que los asaltos por parte de “pandilleros y criminales sedientos de sangre”.

Bajo una ley promulgada en 1989, la capital de los Estados Unidos, a diferencia de los que marca la constitución política de este país respecto a los 50 estados, sí puede federalizar a la policía civil bajo una prerrogativa del titular del Poder Ejecutivo.

“Vamos a limpiarla muy rápido, nuestra capital es una ciudad sin leyes. Es también un santuario de inmigrantes indocumentados, pero ya no más… si es necesario hasta utilizaremos a personal militar (del Pentágono), removeremos a los indigentes de los parques nacionales, de las calles y espacios públicos”, resaltó Trump.

En la conferencia de prensa durante la cual estuvo acompañado del Secretario de Defensa, Pete Hehseth, la Procuradora General de Justicia, Pam Bondi, el director del FBI, Kash Patel y otros miembros de su gabinete, Trump dijo que la capital bajo su mando será “bella y segura”.

La toma de control del Departamento de la Policía Metropolitana por parte de la Guardia Nacional se ejecutó con la firma de una orden ejecutiva sustentada en la sección 740 de la ley promulgada en 1989 que lo autoriza y permite.

Pese a las protestas de la alcalde de la capital estadunidense, Muriel Bowser, demócrata, Trump ni siquiera la mencionó por nombre durante el encuentro con periodistas en la Casa Blanca aunque indirectamente hizo referencia a ella al manifestar que en la capital impera el crimen.