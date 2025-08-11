Trump dice que a los dos minutos de su reunión con Putin sabrá qué quiere su homólogo ruso

Trump dice que a los dos minutos de su reunión con Putin sabrá que quiere su homólogo ruso . Foto: AP

WASHINGTON (apro).- Fiel a su estilo de cero modestia, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos aseguró que a los dos minutos de su reunión de este viernes en Alaska con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sabrá si este quiere poner fin a la guerra con Ucrania o lo que pretende.

“Posiblemente a los dos minutos de la reunión sabré cual es la situación”, declaró Trump durante una larga conferencia de casi 90 minutos que ofreció en la sala de prensa de la Casa Blanca al ser cuestionado sobre su encuentro con el presidente ruso de este viernes.

“Hablaré con Putin y le diré que tiene que parar esta guerra, no va a jugar conmigo. Será un diálogo constructivo y trataré de orquestar que se lleve a cabo una reunión entre Putin y (Volodymyr) Zelenski, el presidente de Ucrania”, subrayó Trump.

El mandatario manifestó su decisión de que una vez que concluya su conversación en persona con Putin, llamará inmediatamente a Zelenski, a los líderes de los países de la Unión Europea y las naciones que integran a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

“Habrá cambios en las demarcaciones territoriales, Zelenski intentará recuperar algún territorio para Ucrania, veré los perímetros de lo que quiere Putin, pero si no se puede arreglar me retiraré y le diré; buena suerte”, resaltó Trump al ser cuestionado sobre las perspectivas de la reunión con homólogo ruso en Alaska.

Pese a establecer que no depende de él el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, puntualizó que quiere “un cese al fuego muy rápido” entre las dos naciones porque el saldo de esa guerra deja entre 5 y 6 mil muertos cada semana que en su mayoría son soldados.

“Puede ser bueno y puede ser malo”, insistió al hablar del posible resultado de su encuentro; “creo que quedará resuelto, los voy a poner juntos en un salón para que hablen”, acotó en alusión a Putin y Zelenski.

La Casa Blanca aun no da conocer la logística y lugar preciso de la reunión de este viernes en Alaska, no obstante, Trump en su conferencia de prensa infirió a la posibilidad de que, si hay buen resultado al encuentro, inmediatamente concluido este podría viajar a Europa.