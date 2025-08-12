Gobierno de Trump presume que ha recibido más de 100 mil solicitudes para ser agentes migratorios

WASHINGTON (apro) – El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se jactó de que en menos de dos semanas ha recibido más de 100 mil solicitudes de parte de “ciudadanos estadunidenses patriotas” para incorporarse a las filas de ICE y contribuir a remover de su país a los peores criminales de entre los inmigrantes indocumentados.

“Nuestro país los llama para servir en el Buró de Inmigración y Aduanas (ICE) ante la realidad por el fracaso de las políticas migratorias de Joe Biden”, señaló Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Interior, al dar a conocer los números de solicitudes recibidas durante dos semanas.

Su país necesita de hombres y mujeres dedicados que quieren ser parte de ICE para sacar del país a lo peor de lo peor de entre los criminales”, agregó la Secretaria de Seguridad Interior (DHS).

La dependencia federal bajo el gobierno de Trump informó que “en menos de dos semanas” recibió más de 100 mil solicitudes de “estadunidenses patriotas” que desean integrar las filas de ICE para “remover a lo peor de lo peor entre los inmigrantes indocumentados”.

En días recientes el DHS que eliminaba el tope de edad para ser parte de ICE que era de 40 años, lo que ahora permite que personas de la tercera edad, si cumplen con los requisitos, puedan ser contratados por el gobierno federal como agentes migratorios.

“Este es un momento definitorio para la historia de nuestra nación, sus conocimientos, experiencia y valentía nunca habían sido tan esenciales, juntos, defenderemos a nuestro territorio”, acotó Noem al divulgar la dirección electrónica para solicitar el empleo: JOIN.ICE.GOV

Al ingresar a las filas de ICE, subraya Noem, quienes lo hagan podrán contribuir a detener y sacar de las calles de Estados Unidos a pedófilos, pandilleros, violadores y otros criminales; inmigrantes indocumentados.

El anuncio del gobierno de Trump acota que todos los solicitantes deben ser sometidos a un examen médico escrupuloso, de antidoping y pasar completamente la prueba de estado físico.

“Respaldados por el nuevo financiamiento proveniente del Hermoso Proyecto de Ley que promulgó el presidente Trump, en ICE se ofrecen paquetes de incentivos federales robustecidos como, un bono máximo de 50 mil dólares al firmar el contrato, eliminación de deudas educativas, un pago con incremento inmediato del 25% para Agentes del Buró de Investigaciones Seguridad Interior (HSI), tiempo extra sin límite y derechos y pagos de jubilación fortalecidos”, agrega el DHS.