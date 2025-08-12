Un hombre balea y mata a tres personas en estacionamiento en Austin, Texas

La policía trabaja en la escena de un tiroteo fatal en Target, en Research Parkway, Austin, Texas, el lunes 11 de agosto de 2025. . Foto: Jay Janner/Austin American-Statesman vía AP)

AUSTIN, Texas (AP).- Un hombre armado abrió fuego el lunes en el estacionamiento de una tienda Target en la capital de Texas, matando a dos adultos y un niño antes de robar dos autos durante una fuga que terminó con la policía usando un Taser para detenerlo al otro lado de la ciudad, dijeron las autoridades.

La jefa de policía de Austin, Lisa Davis, declaró que el sospechoso es un hombre de unos 30 años con antecedentes de salud mental. La policía indicó que aún está trabajando para determinar el motivo.

El sospechoso huyó del lugar en un auto robado, lo destrozó y luego robó otro de un concesionario, dijo Davis. Fue capturado a unos 32 kilómetros (20 millas) de distancia, en el sur de Austin, donde fue puesto bajo custodia, dijo durante una conferencia de prensa.

Davis dijo que los agentes que respondieron a una llamada alrededor de las 2:15 p. m. encontraron a tres personas baleadas en el estacionamiento de Target. Davis añadió que creen que una de las personas baleadas era el dueño del auto robado del estacionamiento de la tienda.

Un adulto y un niño fueron declarados muertos en el lugar, mientras que otro adulto falleció tras ser trasladado al hospital, según los Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Austin-Travis. Los funcionarios de emergencias médicas informaron que una cuarta persona recibió atención médica por una dolencia leve no relacionada con lesiones traumáticas.

“Este es un día muy triste para Austin. Es un día muy triste para todos nosotros y mis condolencias a las familias”, dijo Davis. Añadió que no tenía información que revelar sobre las víctimas.

Lonnie Lee, de 22 años, dijo que había visitado Target con su hermana apenas un par de horas antes de ir a almorzar con sus abuelos. Cuando regresaron a la zona para seguir comprando, les sorprendió ver que el estacionamiento estaba acordonado y lleno de policías.

“Tuvimos muchísima suerte”, dijo Lee. “Y algunos no”.

El tiroteo ocurrió en medio de las compras de regreso a clases antes del próximo año académico.

Target dijo en un comunicado que estaban “devastados” por lo sucedido y que brindarían asesoramiento sobre el duelo a su equipo.

“Nuestros corazones están con las familias y seres queridos de aquellos que perdieron la vida, nuestro equipo en Austin y todos aquellos afectados por esta tragedia”, dice el comunicado.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, dijo en un mensaje en X que su "corazón está con las víctimas y sus familias" y que "si bien esta sigue siendo una investigación activa y en curso, lo que diré es que este fue un acto repugnante y cobarde de violencia armada".

En un Jiffy Lube que comparte estacionamiento con Target, los empleados se refugiaron y cerraron las puertas de la tienda en cuanto se percataron de un tiroteo. Paul Smith, empleado de la tienda de autos, dijo que vio a gente salir corriendo de sus autos en el estacionamiento, presa del pánico.

"Había regresado de Target hacía como un minuto", dijo Smith.

El tiroteo en Target se produce poco más de dos semanas después de un ataque en una tienda Walmart en Michigan. Un hombre acusado de apuñalar a 11 personas en la tienda de Traverse City el 26 de julio ha sido acusado de terrorismo y múltiples cargos de intento de asesinato.