EU confisca a Maduro más de 700 millones de dólares en propiedades, aviones, autos y joyas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Estados Unidos confiscó más de 700 millones de dólares en activos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien ha acusado de liderar el Cártel de los Soles y de tener nexos con el Cártel de Sinaloa, informó la fiscal general, Pam Bondi.

"Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia y a los (presuntos crímenes) relacionados con Maduro. Los activos superan los 700 millones de dólares que ya hemos confiscado, pero su régimen de terror continúa", dijo Bond en entrevista a la cadena Flox News.

La fiscal explicó que los activos confiscados incluyen dos lujosos aviones, varias casas, una mansión en República Dominicana, varias mansiones en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos, millones de dólares en joyas y dinero en efectivo.

La funcionaria estadunidense recordó que recientemente Washington duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano.

El 7 de agosto pasado, Bondi acusó a Maduro de colaborar con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua, afirmando que estas alianzas facilitan el tráfico de cocaína mezclada con fentanilo hacia Estados Unidos, causando devastación en comunidades locales.

Añadió que las acusaciones de nexos entre Maduro y el Cártel de Sinaloa se basan en la supuesta colaboración a través del Cártel de los Soles, que según la administración estadunidense facilita el tráfico de drogas hacia Norteamérica.