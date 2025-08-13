EU sanciona a 4 narcoterroristas del CJNG; lavan dinero con tiempos compartidos en Vallarta

WASHINGTON (apro). – La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones a cuatro mexicanos y 13 empresas ligadas a la agrupación narcoterrorista del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los mexicanos sancionados y calificados como narcoterroristas son Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela, Francisco Javier Gudiño Haro, Michael Ibarra Díaz, de acuerdo con el documento dado a conocer por el Departamento de Justicia.

Vamos contra los cárteles de las drogas terroristas como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que están inundando a nuestro país con fentanilo”, indicó el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent al hacer el anuncio de las sanciones impuestas.

Las 13 compañías señaladas como frente del lavado de dinero del narcoterrorismo del CJNG son: Akali Realtors, Centro Mediador de la Costa, S.A. de C.V., Corporativo Integral De La Costa, S.A. de C.V., Corporativo Costa Norte, S.A. de C.V., Sunmex Travel, S. de R.L. De C.V., TTR Go, S.A. de C.V.

Inmobiliaria Integral del Puerto, S.A. de C.V., KVY Bucerías, S.A. de C.V., Servicios Inmobiliarios Ibadi, S.A. de C.V., Fishing Are Us, S. De R.L. de C.V.; Santamaria Cruise, S. de R.L. de C.V., Consultorias Profesionales Almida, S.A. de C.V., Laminado Profesonial Automotriz Elte, S.A. de C.V.

“Estos cárteles continúan creando nuevas formas para generar ganancias que alimentan las operaciones terroristas, bajo la dirección del presidente Donald Trump, seguiremos con nuestros esfuerzos de erradicar las ganancias para los cárteles”, acotó Bessent.

Tres de los cuatro individuos sancionados por Estados Unidos, Montero Pinzón, Rivera Varela y Gudiño Haro, son señalados como ejecutores de la violencia del CJNG en el área de Puerto Vallarta, eliminando a enemigos de la organización criminal a la que pertenecen.

El otro, Ibarra Díaz, es un empresario involucrado en la industria del turismo que ha utilizado a las empresas de tiempo compartido y otras del mismo ramo, como frente para el lavado de dinero del CJNG.