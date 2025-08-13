“La Barbie Narco” y sus hijos mueren en accidente: una vida marcada por lujos y crimen

El trágico final de la "Barbie Narco": una vida de lujos y crimen que terminó en un fatal accidente automovilístico.. Foto: Facebook

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Karen Soto Mansilla, de 41 años y conocida en redes sociales como la “Barbie Narco”, perdió la vida en un violento accidente de tránsito ocurrido en la Ruta V-200, que conecta las comunas de Frutillar y Fresia, en la Región de Los Lagos, al sur de Chile. En el siniestro también fallecieron sus dos hijos, de 4 y 18 años.

El suceso tuvo lugar el martes 12 de agosto de 2025, alrededor de las 10:30 horas. Según los informes preliminares de las autoridades, el vehículo que conducía Soto habría invadido la pista contraria, provocando una colisión frontal de alta energía con otro automóvil. Soto falleció de manera instantánea en el lugar del impacto.

Los equipos de emergencia que acudieron al sitio del accidente enfrentaron una escena compleja. Los dos hijos de Soto, quienes viajaban con ella, resultaron con heridas de extrema gravedad. El menor, de 4 años, fue trasladado en helicóptero al Hospital de Puerto Montt, mientras que el mayor, de 18 años, fue llevado en ambulancia al mismo centro asistencial. A pesar de los esfuerzos médicos, ambos fallecieron horas más tarde debido a la severidad de sus lesiones. Los ocupantes del otro vehículo involucrado, dos hombres adultos, sufrieron politraumatismos y quedaron bajo observación en un centro de salud, aunque sus lesiones fueron de menor gravedad.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros de Chile, por instrucción del Ministerio Público, inició las indagatorias correspondientes para esclarecer las causas exactas que originaron la colisión. El jefe de la SIAT de Llanquihue, Sebastián Barría, describió el choque como uno "de alta energía", lo que explica la fatalidad del resultado.

Una vida de lujos y problemas legales

Karen Soto se hizo conocida en el ámbito público en 2023, cuando fue detenida junto a su pareja, Héctor Mancilla, en el marco de una investigación por narcotráfico. Las autoridades la vincularon a una organización criminal dedicada a la distribución de clorhidrato de cocaína, que operaba desde el sur de Chile hasta la Región Metropolitana.

En sus perfiles de redes sociales, Soto exhibía un estilo de vida ostentoso, con viajes, ropa de diseñador y vehículos de lujo. Uno de los elementos más distintivos era un automóvil de color rosa, que se convirtió en un símbolo de su figura mediática y que fue incautado por Carabineros como parte de la investigación en su contra. Al momento de su fallecimiento, Soto cumplía una condena en libertad por el delito de microtráfico de drogas.

Funeral bajo medidas especiales

Tras el deceso, la Delegación Presidencial de la Región de Los Lagos calificó el funeral de Karen Soto como un evento de "riesgo". Esta decisión se basó en un informe técnico elaborado por Carabineros, que consideró los antecedentes de la fallecida y su vinculación con una organización criminal desarticulada en 2023.

La medida se ampara en la Ley N°21.717, vigente desde mayo de 2025, que permite establecer normas especiales para funerales que puedan representar un riesgo para la seguridad y el orden público. Como resultado, se notificó a la familia que el proceso funerario completo, desde la inscripción de la defunción hasta la sepultura o cremación, debía realizarse en un plazo máximo de 24 horas y con traslado directo al cementerio.