Pasajero es expulsado de un vuelo tras un altercado por el llanto de un bebé (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un pasajero de un vuelo de Southwest Airlines que se dirigía de Baltimore a Fort Lauderdale fue recibido por la policía en el Aeropuerto Internacional de Orlando y expulsado de la aeronave, después de un altercado verbal con la tripulación de cabina relacionado con el llanto de un bebé. El avión fue desviado a Orlando debido a condiciones meteorológicas adversas.

El incidente, documentado en un video grabado por otro pasajero, Mark Grabowski, y difundido en redes sociales, muestra a un hombre expresando su frustración a la tripulación. En el material audiovisual, se escucha al pasajero quejarse por el llanto continuo del infante. "Ese niño ha estado llorando durante 40 minutos", se oye decir al hombre.

Los asistentes de vuelo intervinieron para solicitarle al pasajero que mantuviera la calma y bajara la voz para no alterar al resto de los viajeros. La discusión continuó mientras el hombre argumentaba con la tripulación.

¿Qué sucedió en el vuelo?

El vuelo, que ya enfrentaba un retraso y se encontraba sobrevolando la zona en un patrón de espera debido al mal tiempo, experimentó un aumento de la tensión a bordo.Grabowski, el pasajero que grabó el video, relató a medios locales que el hombre "se volvió loco" y que la situación, sumada a las condiciones del vuelo, contribuyó al ambiente en la cabina.

Una vez que la aeronave aterrizó en Orlando, la tripulación intentó desembarcar al pasajero involucrado en el altercado. Finalmente, agentes de la policía local abordaron el avión para escoltar al hombre fuera de la terminal. No se informó de que el pasajero fuera arrestado tras el incidente.

Tras el suceso, Southwest Airlines emitió un comunicado. "Elogiamos a nuestra tripulación por exhibir una profesionalidad sobresaliente mientras manejaban una situación desafiante, y apreciamos la paciencia de nuestros otros clientes a bordo que tuvieron que experimentar el comportamiento", señaló la aerolínea.

Protocolos para pasajeros disruptivos

Incidentes con pasajeros cuyo comportamiento altera el orden en un vuelo son una preocupación constante para la industria de la aviación. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) han establecido protocolos y guías para que las aerolíneas manejen estas situaciones.

Generalmente, el procedimiento inicia con la tripulación intentando dialogar con el pasajero para calmar la situación. Si el comportamiento persiste y se considera que puede poner en riesgo la seguridad del vuelo, el capitán puede tomar la decisión de desviar la aeronave al aeropuerto más cercano y solicitar la intervención de las autoridades en tierra.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha reportado una disminución en el número de pasajeros disruptivos desde el pico registrado en 2021, aunque los incidentes continúan siendo un desafío para las tripulaciones. Organizaciones como la IATA y la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) han lanzado campañas de concienciación como #Notonmyflight para informar a los viajeros sobre las consecuencias de un comportamiento inadecuado a bordo.

Viajar con menores en aviones

El llanto de los bebés en los aviones es una situación común, a menudo causada por el dolor en los oídos debido a los cambios de presión durante el despegue y el aterrizaje. Las aerolíneas no pueden responsabilizarse por las molestias que esto pueda ocasionar a otros pasajeros, ya que se considera una reacción fisiológica normal en los infantes.

Expertos en viajes y etiqueta recomiendan a los padres planificar con antelación, llevando consigo artículos que puedan consolar al niño. Para los demás pasajeros, el uso de audífonos con cancelación de ruido es una sugerencia frecuente para mitigar las molestias sonoras durante el vuelo.

En respuesta a la demanda de algunos viajeros, aerolíneas como Scoot, AirAsia X y Malaysian Airline System han implementado "zonas libres de niños" en algunos de sus vuelos, donde los pasajeros pueden pagar una tarifa adicional para sentarse en una sección donde no se permiten menores de cierta edad. Por otro lado, la aerolínea estadounidense JetBlue realizó una campaña en la que ofrecía descuentos a los pasajeros cada vez que un bebé lloraba durante un vuelo, como una forma de generar empatía.