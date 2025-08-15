Air Canada podría cerrar por completo ante paro laboral de auxiliares de vuelo

TORONTO (AP).- Un cierre total de Air Canada se avecina si el sindicato que representa a los auxiliares de vuelo de la principal aerolínea del país y la aerolínea no llegan a un acuerdo antes del sábado por la mañana.

Más de 10 mil auxiliares de vuelo están a punto de abandonar sus puestos este sábado, seguido de un cierre patronal impuesto por la compañía. Esto amenaza con afectar a unos 130 mil viajeros al día.

La aerolínea canadiense anunció que espera cancelar 500 vuelos para el final del viernes, antes de la fecha límite. Ya comenzó a cancelar vuelos el jueves ante la previsión del paro laboral masivo que podría afectar a cientos de miles de viajeros.

Un bloqueo total podría afectar a unos 25 mil canadienses cada día en el extranjero, quienes podrían quedar varados.

“Instamos encarecidamente a las partes a que colaboren con mediadores federales y logren un acuerdo. El tiempo es oro y los canadienses cuentan con ustedes”, declaró la ministra federal de Empleo, Patty Hajdu, en un comunicado el viernes.

Para el mediodía del viernes, Air Canada había cancelado 87 vuelos nacionales y 176 internacionales programados para el viernes y el sábado, según la firma de análisis de aviación Cirium. El jueves, cuando la aerolínea anunció el inicio de la reducción gradual de la mayoría de sus operaciones, se cancelaron 18 vuelos nacionales y cuatro internacionales.

El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE), que representa a los auxiliares de vuelo, se negó a someterse voluntariamente a arbitraje. “Lo apropiado es que Air Canada vuelva a la mesa de negociaciones y reanude la negociación de buena fe”, declaró en un comunicado.

El sindicato, que representa a unos 10 mil auxiliares de vuelo de Air Canada, y la aerolínea dicen que los desacuerdos sobre cuestiones clave, incluidos los aumentos salariales, han paralizado las negociaciones contractuales.

Todavía queda por ver cuánto tiempo permanecerán en tierra los aviones.

Mark Nasr, director de operaciones de Air Canada, dijo que la decisión de cerrar el sindicato, incluso si eso implica detener los vuelos, facilitaría un reinicio ordenado, "que en las mejores circunstancias tardará una semana entera en completarse".

Air Canada y CUPE han estado en negociaciones contractuales durante aproximadamente ocho meses, pero aún no han llegado a un acuerdo tentativo.

El sindicato lo sometió a votación a finales de julio y el 99,7% aprobó la huelga. El miércoles, notificó a Air Canada un preaviso de 72 horas. La aerolínea respondió con un supuesto cierre patronal, afirmando que impediría que los auxiliares de vuelo trabajaran el sábado.

El sindicato dijo que rechazó una propuesta de la aerolínea para entrar en un proceso de arbitraje vinculante que habría impedido que los auxiliares de vuelo abandonaran sus trabajos, diciendo que prefiere negociar un acuerdo sobre el cual sus miembros luego puedan votar.