Denostar a México y Canadá, una declaración descontextualizada de Trump

Trump
Denostar a México y Canadá, una declaración descontextualizada de TrumpLos dichos de Trump se dan horas después de que el gobierno de México expulsara a 26 narcos a Estados Unidos.
viernes, 15 de agosto de 2025 · 14:24
WASHINGTON (apro).- Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump denostó a México y Canadá al decir que ambos países hacen lo que él dice, una declaración en la que el magnate estaba descontextualizado, pues criticaba a demócratas.
Los dichos de Trump se dan horas después de que el gobierno de México expulsara a 26 narcos a Estados Unidos, y tras confirmarse que un dron estadunidense sobrevoló en Valle de Bravo, Estado de México.