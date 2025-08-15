Denostar a México y Canadá, una declaración descontextualizada de Trump

WASHINGTON (apro).- Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump denostó a México y Canadá al decir que ambos países hacen lo que él dice, una declaración en la que el magnate estaba descontextualizado, pues criticaba a demócratas.

Los dichos de Trump se dan horas después de que el gobierno de México expulsara a 26 narcos a Estados Unidos, y tras confirmarse que un dron estadunidense sobrevoló en Valle de Bravo, Estado de México.