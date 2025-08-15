La verdad sobre la pareja que "perdió su vuelo por ChatGPT" es revelada (VIDEO)

La verdad detrás del video viral del aeropuerto: El viajero niega que la IA les diera un mal consejo. Una nueva perspectiva sobre la historia que todos compartieron.. Foto: Capturas de pantalla de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El viajero español conocido en redes sociales como Flexcidine ha desmentido la narrativa viral que aseguraba que él y su pareja, Mery Caldass, perdieron un vuelo a Puerto Rico por seguir un consejo erróneo de la inteligencia artificial ChatGPT.

La aclaración fue realizada a través de un video publicado en su cuenta de TikTok (@flexcidine_) el 13 de agosto de 2025. En la publicación, el creador de contenido afirma de manera directa que la historia que se difundió masivamente en medios y redes sociales es "mentira".

TE PUEDE INTERESAR: Visa para EE.UU.: la nueva regla que cambia los viajes a partir de septiembre

El desmentido llega días después de que un video anterior de la pareja se popularizara a mediados de agosto. En ese primer clip, Mery Caldass aparecía visiblemente afectada en un aeropuerto por un contratiempo de viaje. Sus palabras, "eso me pasa por no informarme más", fueron interpretadas por millones de usuarios y diversos medios de comunicación como la consecuencia de haber consultado a ChatGPT sobre los requisitos de visado para Puerto Rico y haber recibido información incorrecta.

Esa interpretación convirtió el incidente en un caso de estudio global sobre los riesgos de confiar en la tecnología para la planificación de viajes. Sin embargo, la reciente declaración de Flexcidine cambia por completo el enfoque de los hechos.

El contexto real del incidente

En su video de aclaración, Flexcidine explica que, si bien enfrentaron un problema con la documentación requerida para el viaje, la causa no fue una consulta a una herramienta de inteligencia artificial. Aunque no detalló la naturaleza específica del fallo documental, fue enfático al desvincular el suceso de ChatGPT.

TE PUEDE INTERESAR: Pasaporte mexicano: los destinos que puedes visitar sin trámites de Visa

El protagonista del video criticó la forma en que la historia fue sacada de contexto y magnificada por terceros. El caso ilustra cómo un fragmento de video, desprovisto de su contexto original, puede generar una narrativa viral que no se corresponde con la realidad, impulsando un debate basado en una premisa incorrecta.

Ahora, la historia ha evolucionado de una advertencia sobre la IA a un ejemplo sobre la dinámica de la desinformación y el "context collapse" (colapso de contexto) en las plataformas digitales.

La importancia de las fuentes oficiales

A pesar de que la historia particular de esta pareja resultó ser un malentendido, el debate que generó sobre la verificación de información de viaje sigue siendo pertinente. Las agencias de viajes y las autoridades gubernamentales recomiendan de manera consistente que los viajeros consulten siempre fuentes oficiales para confirmar los requisitos de entrada y salida de cualquier destino.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

Para los ciudadanos españoles que viajan a Puerto Rico, un territorio no incorporado de Estados Unidos, es obligatorio cumplir con las leyes federales de inmigración estadounidenses. España forma parte del Programa de Exención de Visa (VWP), pero esto no exime a los viajeros de solicitar y obtener una autorización de viaje a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA) antes de embarcar.