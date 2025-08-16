Erin pasa a huracán de categoría 4 en el Caribe mientras la región se prepara para inundaciones

Una bandera de advertencia ondea al viento en una playa mientras la gente se baña en Condado, Puerto Rico, mientras el huracán Erin se acerca. Foto: AP

SAN JUAN (AP) — Erin ha ganado fuerza hasta convertirse en un poderoso huracán de categoría 4 en el Caribe, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) el sábado.

El meteoro se encuentra a 240 kilómetros (150 millas) al noreste de Anguilla con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros/hora (130 mph), y avanza en dirección oeste-noroeste a 31 km/h (20 mph).

Aunque no se prevé que toque tierra, los fuertes vientos afectaban ya a islas cercanas, lo que llevó a los meteorólogos a advertir sobre posibles inundaciones y deslizamientos de tierra. El NHC dijo que finalmente se desviará de la costa continental de Estados Unidos.

Se han emitido alertas de tormenta tropical para las islas de San Martín y San Bartolomé. Se esperan hasta 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia, con precipitaciones aisladas de hasta 15 cms (6 pulgadas), de acuerdo con el pronóstico del NHC en Miami.

“A nivel local, son posibles inundaciones repentinas y urbanas considerables, junto con deslizamientos de tierra o lodo”, dijo el NHC.

El especialista en huracanes y experto en marejadas ciclónicas Michael Lowry dijo que se prevé que Erin de un giro brusco hacia el noreste, lo que lo situaría en una trayectoria entre Estados Unidos y Bermudas.

"Todos nuestros mejores modelos de consenso muestran que Erin girará hacia el este de Estados Unidos la próxima semana, pero será mucho más cercano para Bermudas, que podría encontrarse en el lado este más fuerte de Erin", apuntó.

Erin es la quinta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, pero la primera en alcanzar la categoría de huracán.

"Se pronostica que Erin se convierta en un poderoso huracán de categoría 4 a medida que se mueve a través de aguas muy cálidas en el Atlántico abierto. Las temperaturas del agua en la superficie y a cientos de pies de profundidad son varios grados más altas que el promedio histórico", detalló Alex DaSilva, experto principal en huracanes de Accuweather.

Este año, se espera que la temporada vuelva a ser muy activa. El pronóstico indica de seis a 10 huracanes, con entre tres y cinco alcanzando al menos categoría 3, con vientos de más de 177 km/h (110 mph).

El gobierno de Estados Unidos ha movilizado a más de 200 empleados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y de otros departamentos en Puerto Rico como precaución, ya que los meteorólogos emitieron una alerta de inundación para toda la isla desde el viernes por la noche hasta el lunes.

La secretaria de Vivienda de Puerto Rico, Ciary Pérez Peña, indicó que se han inspeccionado 367 refugios y podrían abrirse si fuese necesario.

La Guardia Costera de Estados Unidos dijo el viernes que cerró seis puertos en la isla y dos en las Islas Vírgenes estadounidenses a todos los buques entrantes, a menos que tuviesen autorización previa.

Por su parte, las autoridades de Bahamas señalaron que prepararon algunos refugios públicos como precaución mientras instaban a la población a estar atentos a la trayectoria del huracán.

"Estas tormentas son muy volátiles y pueden hacer cambios repentinos en su movimiento", dijo Aarone Sargent, director general de la autoridad de gestión de riesgos de desastres de Bahamas.