Huracán Erin se convertirse en tormenta de categoría 5 en el Atlántico cerca de las islas del Caribe

Esta imagen satelital proporcionada por la NOAA muestra el huracán Erin el sábado 16 de agosto de 2025. . Foto: NOAA vía AP

SAN JUAN, Puerto Rico (AP).- El huracán Erin cobró fuerza el sábado hasta convertirse en una tormenta de categoría 5 en aguas del Atlántico, justo al norte del Caribe, transformándose rápidamente de tormenta tropical en un solo día, informó el Centro Nacional de Huracanes.

Si bien no se esperaba que el centro del compacto huracán tocara tierra, amenazó con provocar inundaciones en el noreste del Caribe a medida que seguía creciendo.

Erin, el primer huracán del Atlántico de 2025, se intensificó de tormenta tropical a huracán de categoría 5 en tan solo 24 horas. A última hora de la mañana del sábado, sus vientos máximos sostenidos se habían más que duplicado, alcanzando los 255 km/h.

Mike Brennen, director del Centro Nacional de Huracanes en Miami, dijo que Erin se convirtió en un "huracán muy poderoso", con vientos que aumentaron a 60 mph en aproximadamente nueve horas.

El Centro de Huracanes indicó que Erin debería comenzar a debilitarse lentamente el lunes a medida que la tormenta se enfrenta a una mayor cizalladura del viento. Sin embargo, los meteorólogos predicen que se mantendrá como un huracán de gran intensidad hasta finales de la semana.

Erin está lo suficientemente cerca de la tierra como para provocar inundaciones y deslizamientos de tierra

El huracán se mantuvo como tormenta de categoría 5 el sábado por la noche, cuando se encontraba a 220 kilómetros al noroeste de Anguila y se desplazaba hacia el oeste a 24 km/h. Se pronostica que el centro de la tormenta permanecerá en el mar, pasando a 233 kilómetros al norte de Puerto Rico, según el Centro Nacional de Huracanes.

Se emitieron alertas de tormenta tropical para San Martín, San Bartolomé y San Martín, y el Centro de Huracanes advirtió que las fuertes lluvias en algunas zonas podrían provocar inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y deslaves. Las Islas Turcas y Caicos, al sureste de las Bahamas, también estaban bajo alerta de tormenta tropical.

Aunque compacto, con vientos huracanados que se extienden 45 kilómetros desde su centro, se espera que Erin duplique o incluso triplique su tamaño en los próximos días.

Poderosas corrientes de resaca podrían afectar la costa este de Estados Unidos desde Florida hasta el Atlántico medio la próxima semana, a pesar de que se pronostica que el ojo de la tormenta permanecerá lejos de la costa, dijo Brennan.

Una carrera 'increíble' de tormenta tropical a categoría 5

Michael Lowry, especialista en huracanes y experto en marejadas ciclónicas, dijo que Erin ganó fuerza a un ritmo "increíble para cualquier época del año, y mucho más para el 16 de agosto".

Lowry dijo que sólo se habían registrado otros cuatro huracanes de categoría 5 en el Atlántico el 16 de agosto o antes.

Las tormentas más poderosas tienden a formarse más tarde en el año y la temporada de huracanes normalmente alcanza su pico a mediados de septiembre.

En octubre de 2005, el huracán Wilma pasó de tormenta tropical a categoría 5 en menos de 24 horas, según los avisos del Centro Nacional de Huracanes de esa época. Wilma se debilitó a huracán de categoría 3 antes de azotar Florida. Y en octubre de 2007, el huracán Félix tardó poco más de un día en pasar de tormenta tropical a categoría 5.

Incluyendo Erin, ha habido 43 huracanes que han alcanzado la categoría 5 registrados en el Atlántico, dijo Dan Pydynowski, meteorólogo senior de AccuWeather, una empresa privada de pronósticos.