Las autoridades de Gaza elevan a casi 61 mil 900 los asesinados por la ofensiva israelí

Palestinos oran ante los cadáveres de personas que murieron por un ataque aéreo israelí, durante su funeral en el Hospital Shifa de Ciudad de Gaza, el sábado 16 de agosto de 2025. Foto: AP Foto/Jehad Alshrafi

MADRID (EUROPA PRESS) - Las autoridades de la Franja de Gaza estimaron este sábado que casi 61 mil 900 personas han muerto ya por la ofensiva israelí desde el 7 de octubre de 2023, tras constatar 62 fallecidos más en los ataques de las últimas 24 horas.

En concreto, el Ministerio de Sanidad de Gaza situó su último recuento de víctimas en 61 mil 897 muertos y 155 mil 660 heridos (385 desde el viernes), si bien las cifras podrían ser mayores debido a que numerosas personas siguen todavía bajo los escombros.

El Ministerio informó de 70 muertos en las últimas 24 horas y puntualizó que ocho de ellos fueron encontrados sin vida bajo los escombros de bombardeos israelíes previos.

Las autoridades gazatíes señalaron, además, que desde que Israel rompió el alto el fuego, suscrito el pasado mes de marzo con Hamás, han muerto 10 mil 362 palestinos, mientras que 43 mil 619 han resultado heridos en el marco de la reanudación de la ofensiva israelí.

Asimismo, 26 personas han muerto y 175 han resultado heridas en las últimas 24 horas en el enclave por disparos del Ejército de Israel en las filas para recibir ayuda humanitaria, lo que sitúa el total de víctimas en mil 924 muertos y en 14 mil 228 heridos, respectivamente.

Los hospitales de Gaza también han registrado la muerte de un niño por inanición. En total, según el balance de las autoridades gazatíes, han fallecido ya por hambre 251 personas, incluidos 108 niños.