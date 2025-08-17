EU suspende visas para personas de Gaza después de que Laura Loomer cuestionara las llegadas

WASHINGTON (AP).- Un día después de que la activista conservadora Laura Loomer publicara videos en redes sociales de niños de Gaza que llegaban a Estados Unidos para recibir tratamiento médico y cuestionaba cómo habían obtenido visas, el Departamento de Estado dijo que suspendería todas las visas de visitantes para personas de Gaza en espera de una revisión.

El Departamento de Estado anunció el sábado que suspendería las visas mientras investiga cómo se emitieron en los últimos días "un pequeño número de visas temporales médico-humanitarias". El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró el domingo en el programa "Face the Nation" de CBS que la medida se produjo tras "las consultas de varias oficinas del Congreso al respecto".

Rubio afirmó que solo se expidieron unas pocas visas a niños que necesitaban asistencia médica, pero que iban acompañados de adultos. Las oficinas del Congreso presentaron pruebas de que «algunas de las organizaciones que se jactan de estas visas y que participan en su obtención tienen fuertes vínculos con grupos terroristas como Hamás», afirmó, sin aportar pruebas ni nombrar a dichas organizaciones.

Como resultado, dijo, “vamos a pausar este programa y reevaluar cómo se están examinando esas visas y qué relación, si la hay, ha tenido estas organizaciones con el proceso de adquisición de esas visas”.

El viernes, Loomer publicó videos sobre X de niños de Gaza que llegaron a principios de mes a San Francisco y Houston para recibir tratamiento médico con la ayuda de una organización llamada HEAL Palestine. "A pesar de que Estados Unidos afirma que no aceptamos 'refugiados' palestinos en Estados Unidos bajo la administración Trump", estas personas de Gaza pudieron viajar a Estados Unidos, afirmó.

Lo calificó como una "amenaza a la seguridad nacional" y preguntó quién había autorizado las visas, exigiendo su despido. Mencionó a Rubio, al presidente Donald Trump, al vicepresidente J. D. Vance, al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, y al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.

Trump ha minimizado la influencia de Loomer en su administración, pero varios funcionarios se fueron rápidamente o fueron removidos poco después de que ella los criticara públicamente.

El Departamento de Estado se negó el domingo a hacer comentarios sobre cuántas visas habían sido concedidas y si la decisión de suspender las visas a la gente de Gaza tenía algo que ver con las publicaciones de Loomer.

HEAL Palestine declaró el domingo que estaba "consternado" por la decisión del Departamento de Estado de suspender las visas de visitantes desde Gaza. El grupo afirmó ser "una organización humanitaria estadounidense sin fines de lucro que brinda ayuda urgente y atención médica a niños en Palestina".

Una publicación en la página de Facebook de la organización el jueves muestra una foto de un niño de Gaza que sale de Egipto y se dirige a San Luis para recibir tratamiento y dice que es "nuestro decimoquinto niño evacuado que llega a los EE. UU. en las últimas dos semanas".

La organización trae a "niños con lesiones graves" a Estados Unidos con visas temporales para que reciban tratamiento que no pueden recibir en su país, según el comunicado. Tras el tratamiento, los niños y los familiares que los acompañaron regresan a Oriente Medio, añadió el comunicado.

“Este es un programa de tratamiento médico, no un programa de reasentamiento de refugiados”, afirmó.

La Organización Mundial de la Salud ha pedido reiteradamente más evacuaciones médicas de Gaza, donde la guerra de más de 22 meses de Israel contra Hamás ha destruido o dañado gravemente gran parte del sistema de salud del territorio.

“Más de 14 mil 800 pacientes aún necesitan atención médica vital que no está disponible en Gaza”, dijo el miércoles el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en las redes sociales, y pidió a más países que ofrezcan apoyo.

Una descripción de la OMS sobre el proceso de evacuación médica de Gaza, publicada el año pasado, explicó que la OMS presenta listas de pacientes a las autoridades israelíes para su autorización de seguridad. Señaló que, antes del inicio de la guerra en Gaza, entre 50 y 100 pacientes salían de Gaza diariamente para recibir tratamiento médico, y solicitó un mayor índice de aprobaciones por parte de las autoridades israelíes.

La ONU y sus socios afirman que los medicamentos e incluso los suministros básicos de salud escasean en Gaza después de que Israel cortara toda ayuda al territorio de más de 2 millones de personas durante más de 10 semanas a principios de este año.