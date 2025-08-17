Líderes europeos se unirán a Zelenskyy para la reunión en la Casa Blanca con Trump

El presidente Donald Trump recibe al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en la Casa Blanca, Washington, el viernes 28 de febrero de 2025. . Foto: Foto AP/Ben Curtis, archivo

KIEV, Ucrania (AP).- Este día, líderes europeos y de la OTAN anunciaron que se unirán al presidente Volodymyr Zelenskyy en Washington para conversar con el presidente Donald Trump sobre el fin de la guerra de Rusia en Ucrania. Se muestran solidarios con el líder ucraniano tras su exclusión de la cumbre de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin.

La notable muestra de solidaridad (con líderes de Francia, Gran Bretaña y Alemania diciendo que estarían al lado de Zelenskyy en la Casa Blanca el lunes) fue un aparente esfuerzo por asegurar que la reunión fuera mejor que la última en febrero, cuando Trump reprendió a Zelenskyy en un acalorado encuentro en la Oficina Oval.

“Los europeos tienen mucho miedo de que se repita la escena de la Oficina Oval y por eso quieren apoyar a Zelenskyy hasta el final”, dijo el general francés retirado Dominique Trinquand, exjefe de la misión militar de Francia ante las Naciones Unidas.

"Es una lucha de poder y una posición de fuerza que podría funcionar con Trump", dijo.

La presencia física de los líderes europeos para demostrar su apoyo a Ucrania podría potencialmente ayudar a aliviar las preocupaciones en Kiev y en otras capitales europeas de que Ucrania corre el riesgo de verse obligada a aceptar un acuerdo de paz que Trump dice querer negociar con Rusia.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el 10 que participará en las conversaciones, "a petición" de Zelenskyy . El secretario general de la alianza militar de la OTAN, Mark Rutte, también participará en la reunión, según informó su servicio de prensa.

La oficina del presidente Emmanuel Macron anunció que el líder francés viajará junto al presidente Zelenskyy y que también visitará la Casa Blanca. El primer ministro británico, Keir Starmer, también participará en la reunión con Trump, según un comunicado del número 10 de Downing Street.

El canciller alemán, Friedrich Merz, también formará parte del grupo europeo. En un comunicado, afirmó que abordaría las garantías de seguridad, cuestiones territoriales y un mayor apoyo a Ucrania.

El viaje en grupo subrayó la determinación de los líderes europeos de garantizar que Europa tenga voz en el intento de paz de Trump, después de la cumbre del presidente estadounidense del viernes con Putin, a la que Zelenskyy no fue invitado.

Neil Melvin, director de seguridad internacional del Royal United Services Institute, con sede en Londres, afirmó que los líderes europeos están intentando "dar forma a esta agenda en rápida evolución". Tras la cumbre de Alaska, la idea de un alto el fuego parece prácticamente abandonada, y la narrativa se inclina hacia la agenda de Putin de garantizar que Ucrania no se una a la OTAN ni siquiera a la UE.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el domingo en el programa “Meet the Press” de la NBC que un posible cese del fuego “no está descartado”, pero que la mejor manera de poner fin a la guerra sería a través de un “acuerdo de paz total”.

Putin ha insinuado que considera a Europa un obstáculo para las negociaciones. También se ha resistido a reunirse con Zelenskyy en persona, alegando que dicha reunión solo podrá tener lugar una vez que se hayan sentado las bases para un acuerdo de paz.

En declaraciones a la prensa después de su reunión con Trump, el líder ruso planteó la idea de que Kiev y otras capitales europeas podrían “crear obstáculos” para descarrilar el progreso potencial con “intrigas tras bastidores”.

Por ahora, Zelenskyy ofrece a los europeos la “única manera” de entrar en las discusiones sobre el futuro de Ucrania y la seguridad europea, dice Melvin de RUSI.

Sin embargo, la gran cantidad de líderes europeos que potencialmente asistirán significa que el grupo tendrá que ser "consciente" de no dar mensajes "contradictorios", dijo Melvin.