Hijo de la princesa de Noruega es acusado de violación y violencia doméstica

Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, fue acusado este 18 de agosto de 32 delitos, incluyendo cuatro cargos de violación, informó la Fiscalía. También es señalado de violencia doméstica, agresión y otros delitos tras un año de investigación policial. De acuerdo con la legislación, podría enfrentar hasta diez años de prisión si es declarado culpable de los cargos más graves.

“Hoy hemos decidido presentar cargos contra Marius Borg Hoiby. Está acusado de cuatro cargos de violación, abuso en relaciones cercanas contra una expareja, y contra otra expareja está acusado de varios actos de violencia, alteración del orden público, daños a la propiedad y violación de una orden de alejamiento”, declaró el fiscal de Oslo, Sturla Henriksbo.

El funcionario reveló así el proceso que las autoridades llevan contra Marius Borg Hoiby, de 28 años, hijo de la princesa heredera Mette-Marit e hijastro del príncipe heredero Haakon.

Además, Henriksbo declaró que está acusado de filmar los genitales de varias mujeres sin su conocimiento ni consentimiento. En total, son 32 cargos en su contra.

La Fiscalía remarcó la importancia de que exista igualdad ante la ley. “El hecho de que Marius Borg Hoiby sea miembro de la familia real no debería significar que reciba un trato más indulgente o más severo que si otros hubieran cometido delitos similares”, subrayó Henriksbo.

La investigación inició en 2024

Borg Hoiby ha estado bajo investigación desde su arresto el 4 de agosto del año pasado bajo sospecha de agredir a una novia. En noviembre de ese año, la Policía mantuvo a Hoiby detenido durante una semana como parte de la investigación.

Las cuatro violaciones de las que se acusa a Hoiby supuestamente ocurrieron en 2018, 2023 y 2024, la última después de que comenzara la investigación policial. Hoiby admitió haber cometido agresión y vandalismo en el incidente de agosto de 2024 por el que fue arrestado.

En una declaración pública, diez días después de su arresto, afirmó haber actuado "bajo los efectos del alcohol y la cocaína tras una discusión", tras haber sufrido "problemas mentales" y haber luchado "durante mucho tiempo contra el abuso de sustancias".

Hoiby niega las acusaciones más graves contra él, pero planea declararse culpable de algunos cargos menores en el tribunal cuando comience el juicio, dijo a Reuters su abogado, Petar Sekulic.

“No está de acuerdo con las acusaciones de violación y violencia doméstica”, dijo Sekulic sobre su cliente.

Sin embargo, en declaraciones para medios locales, como VGTV, el fiscal dijo que “estamos hablando de cientos de miles de archivos multimedia”.

La Fiscalía estima que el juicio podría comenzar a mediados de enero y durar unas seis semanas, informó la emisora local NRK, al mencionar que podría enfrentarse a hasta 10 años de prisión si es declarado culpable.

Hoiby es hijo de la princesa heredera Mette-Marit de una relación anterior a su matrimonio en 2001 con el príncipe heredero Haakon, futuro rey de Noruega.

El palacio real afirmó que correspondía a los tribunales tratar el caso y llegar a una decisión, y que no tenía nada más que añadir.

Con AFP, Reuters y medios locales