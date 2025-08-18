Más de 150 personas siguen desaparecidas tras devastadoras inundaciones en noroeste de Pakistán

PESHAWAR, Pakistán (AP).- Los paquistaníes angustiados buscaban en áreas remotas los cuerpos arrastrados por las inundaciones repentinas del fin de semana mientras el número de muertos llegó a 277 el lunes, mientras que un funcionario respondió a la falta de advertencias de evacuación diciendo que la gente debería haber construido sus casas en otro lugar.

El cambio climático ha hecho que los residentes de las zonas montañosas del norte de Pakistán, excavadas por ríos, sean más vulnerables a lluvias repentinas y fuertes.

Más de 150 personas seguían desaparecidas en el distrito de Buner, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, después de las inundaciones repentinas del viernes.

Los aldeanos afirman que no se ha emitido ninguna señal de alerta desde los altavoces de las mezquitas, un método tradicional para alertar de emergencias en zonas remotas. El gobierno afirma que el repentino aguacero fue tan intenso que el diluvio azotó antes de que los residentes pudieran ser informados.

El portavoz de los servicios de emergencia, Mohammad Suhail, informó que el lunes se encontraron tres cadáveres. El ejército ha desplegado ingenieros y maquinaria pesada para limpiar los escombros.

El domingo, el ministro jefe provincial, Ali Amin Gandapur, afirmó que muchas muertes podrían haberse evitado si los residentes no hubieran construido sus viviendas a lo largo de las vías fluviales. Añadió que el gobierno animaría a las familias desplazadas a reubicarse en zonas más seguras, donde recibirían asistencia para reconstruir sus hogares.

Los residentes dijeron que no vivían cerca de arroyos, pero la inundación arrasó sus casas. En la aldea de Malak Pur, en Buner, Ikram Ullah, de 55 años, relató que las casas ancestrales de la gente fueron destruidas a pesar de no estar cerca del arroyo, que surgió en la zona debido a la inundación. Explicó que grandes rocas se desprendieron de las montañas con la inundación.

En la aldea de Pir Baba, afectada por las inundaciones, Shaukat Ali, de 57 años, un comerciante cuyo supermercado fue arrastrado por las aguas, dijo que su negocio no estaba cerca de un río ni de un arroyo, sino que llevaba años junto a cientos de otras tiendas en el bazar. "Nos duele que alguien diga que sufrimos por vivir junto a los ríos", declaró Ali a The Associated Press.

Pakistán ha sufrido lluvias monzónicas más intensas de lo normal desde el 26 de junio, que han causado la muerte de al menos 645 personas en todo el país, con 400 fallecimientos en el noroeste. La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres emitió una alerta por nuevas inundaciones tras el inicio de las lluvias el domingo en muchas zonas del país.

En un comunicado, el ejército afirmó que la Fuerza Aérea de Pakistán desempeñó un papel clave en las operaciones de socorro tras las inundaciones, transportando por aire 48 toneladas de ayuda humanitaria proporcionada por ONG desde el puerto de Karachi a Peshawar, la capital regional. Añadió que la Fuerza Aérea estableció un puente aéreo para garantizar la rápida entrega de suministros.

El lunes, las lluvias torrenciales provocaron una inundación repentina que afectó la aldea de Darori, en el distrito noroccidental de Swabi, matando a 15 personas, dijo el funcionario gubernamental Awais Babar.

Indicó que los rescatistas evacuaron a casi 100 personas, en su mayoría mujeres y niños, que se habían refugiado en los tejados de sus casas. Funcionarios de gestión de desastres informaron que las inundaciones inundaron las calles de otros distritos del noroeste y de la Cachemira administrada por Pakistán.

El primer ministro Shehbaz Sharif presidió el lunes una reunión de alto nivel para revisar los esfuerzos de socorro en las zonas afectadas por las inundaciones de Khyber Pakhtunkhwa, así como en el norte de Gilgit-Baltistán y Cachemira administrada por Pakistán.

En la reunión, los funcionarios estimaron los daños relacionados con las inundaciones a la propiedad pública y privada en más de 126 millones de rupias (450 mil dólares), según un comunicado del gobierno.

La agencia humanitaria de la ONU afirmó haber movilizado grupos en las zonas más afectadas, donde las carreteras y las líneas de comunicación dañadas han aislado a las comunidades. Los organismos de socorro estaban proporcionando alimentos, agua y otros tipos de ayuda.

Las inundaciones también afectaron la Cachemira administrada por la India, donde al menos 67 personas murieron y decenas siguen desaparecidas después de que las inundaciones repentinas arrasaron la región durante una peregrinación hindú anual la semana pasada.

En 2022, inundaciones catastróficas vinculadas al cambio climático mataron a casi mil 700 personas en Pakistán y dejaron a cientos de miles sin hogar.