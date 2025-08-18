¿Por qué Crimea es relevante en la guerra entre Rusia y Ucrania?

Soldados rusos montan guardia en un muelle en que dos embarcaciones navales ucranianas se encuentran atracadas, en Sebastopol, en la península de Crimea. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- La anexión ilegal de la península ucraniana de Crimea por parte de Rusia en marzo de 2014 fue rápida y sin derramamiento de sangre, e hizo caer las relaciones de Moscú con Occidente a su punto más bajo desde la Guerra Fría.

También allanó el camino para la invasión de Rusia a Ucrania a gran escala en 2022, durante la cual Moscú se ha anexado ilegalmente más territorio de su vecino.

Un vistazo a la península en forma de diamante en el mar Negro, codiciada tanto por Rusia como por Ucrania por sus bases navales y playas:

¿Cómo se apoderó Rusia de Crimea?

En 2013-2014, un levantamiento popular masivo sacudió a Ucrania durante semanas que al final obligó al presidente prorruso, Victor Yanukovych, a dejar el cargo. En medio del caos, el presidente ruso Vladímir Putin se lanzó, enviando tropas armadas sin insignias para tomar Crimea.

Posteriormente, Putin convocó un referéndum en Crimea para unirse a Rusia que Ucrania y Occidente declararon ilegal.

Las relaciones de Rusia con Occidente cayeron a nuevos mínimos. Estados Unidos, la Unión Europea y otros países sancionaron a Moscú y sus funcionarios.

La anexión ilegal de Crimea el 18 de marzo de 2014 fue reconocida solo por países como Corea del Norte y Sudán. En Rusia, desató una ola de patriotismo, y ”¡Krym nash!” — ”¡Crimea es nuestra!” — se convirtió en un grito de guerra.

El movimiento levantó la popularidad de Putin. Su índice de aprobación, que había disminuido al 65% en enero de 2014, se elevó al 86% en junio, según el Centro Levada, un encuestador ruso independiente.

Putin ha llamado a la península “un lugar sagrado” y ha procesado a aquellos que públicamente argumentan que es parte de Ucrania, particularmente a los tártaros de Crimea, quienes se opusieron firmemente a la anexión.

¿Qué sucedió después de la anexión?

Después de la anexión, estallaron combates en el este de Ucrania entre milicias prorrusas y las fuerzas de Kiev. Moscú respaldó a los insurgentes, aunque negó apoyarlos con tropas y armas. Había abundante evidencia de lo contrario, incluyendo el fallo de un tribunal holandés que determinó que un sistema de defensa aérea suministrado por Rusia derribó un avión de pasajeros de Malaysia Airlines sobre el este de Ucrania en julio de 2014, matando a las 298 personas a bordo.

Los sectores más radicales de Rusia criticaron más tarde a Putin por no capturar toda Ucrania ese año, argumentando que era fácilmente posible en un momento en que el gobierno en Kiev estaba en desorden y su ejército en ruinas.

Los combates en el este de Ucrania continuaron, de manera intermitente, hasta febrero de 2022, cuando Putin lanzó una invasión a gran escala de Ucrania.

¿Por qué es importante Crimea?

La ubicación única de Crimea la convierte en un activo estratégicamente importante, y Rusia lleva siglos luchando por ella.

La península era hogar de tártaros de habla turca cuando el imperio ruso la anexó por primera vez en el siglo XVIII. Recuperó brevemente su independencia dos siglos después antes de ser absorbida por la Unión Soviética.

El líder soviético Nikita Khrushchev transfirió Crimea de Rusia a Ucrania en 1954, cuando ambos formaban parte de la URSS, para conmemorar el 300 aniversario de la unificación de Moscú y Kiev. En 1991, cuando la Unión Soviética colapsó, la península se convirtió en parte de la recién independizada Ucrania.

Sin embargo, Rusia mantuvo un pie en la puerta: su Flota del mar Negro tenía una base en la ciudad de Sebastopol, y Crimea, como parte de Ucrania, continuó albergándola.

Para cuando Moscú la anexó en 2014, Rusia ya había estado dentro de Ucrania durante 60 años y era parte de la identidad del país.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha prometido recuperarla y dijo que Rusia “no podrá robar” la península.

Para cualquiera de las partes, la posesión de Crimea es clave para el control sobre las actividades en el mar Negro, un corredor crítico mundial de granos y otros bienes.

¿Qué papel juega Crimea en la guerra de Rusia en Ucrania?

Antes de su invasión a gran escala, Moscú desplegó tropas y armas en Crimea, permitiendo a las fuerzas rusas apoderarse rápidamente de grandes partes del sur de Ucrania al inicio de la guerra.

Un alto funcionario militar ruso dijo más tarde que asegurar un corredor terrestre de Rusia a Crimea manteniendo las partes ocupadas de las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia y Jersón estaba entre los objetivos clave de lo que el Kremlin llamó su “operación militar especial” en Ucrania.

Antes de la invasión, Zelenskyy se centró en esfuerzos diplomáticos para recuperar Crimea, pero después de que las tropas rusas cruzaron la frontera, Kiev comenzó a contemplar públicamente retomar la península por la fuerza.

La península pronto se convirtió en un campo de batalla, con Ucrania lanzando ataques con drones y bombardeándola para intentar desalojar a las fuerzas rusas del territorio.

Los ataques se dirigieron a la flota rusa en el mar Negro, así como a depósitos de municiones, campos de aviación y el preciado activo de Putin: el Puente de Kerch que une Crimea con Rusia, que fue atacado en octubre de 2022, en julio de 2023 y en junio de 2025.

¿Cómo influye Crimea en los esfuerzos de paz?

Putin incluyó el reconocimiento de Ucrania de Crimea como parte de Rusia entre las demandas de Moscú para la paz en 2024. Estas también incluyen que Ucrania ceda las cuatro regiones anexadas ilegalmente por Rusia en 2022, abandone su intento de unirse a la OTAN, mantenga el estatus no nuclear del país, restrinja su fuerza militar y proteja los intereses de la población de habla rusa.

Kiev se niega a ceder cualquier territorio.

Rusia actualmente controla un 20% del territorio ucraniano, incluida Crimea, por lo que cualquier acuerdo que congele las líneas más o menos donde están beneficiaría a Moscú.