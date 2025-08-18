Rebeldes respaldados por el Estado Islámico mataron al menos a 52 personas en el Congo: ONU

Rebeldes respaldados por el Estado Islámico mataron al menos a 52 personas en el este del Congo, según la ONU. Foto: AP

GOMA, Congo (AP).- Los ataques de rebeldes respaldados por el Estado Islámico mataron al menos a 52 personas entre el 9 y el 16 de agosto, dijo este día la misión de paz de las Naciones Unidas en el Congo.

La misión de la ONU, conocida como MONUSCO, indicó en un comunicado que los ataques de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) tuvieron lugar en varias localidades de los territorios de Beni y Lubero, en la provincia de Kivu del Norte.

“La violencia estuvo acompañada de secuestros, saqueos, quema de viviendas, vehículos y motocicletas, así como la destrucción de propiedades pertenecientes a poblaciones que ya enfrentaban condiciones humanitarias extremas”, se lee en el comunicado, y agrega que es probable que el número de muertos aumente.

El este del Congo ha sufrido ataques mortales en los últimos años por parte de grupos armados, como las Fuerzas de Defensa de Ruanda (ADF) y rebeldes respaldados por Ruanda. Las ADF, vinculadas al Estado Islámico, operan a lo largo de la frontera con Uganda y suelen atacar a civiles.

El grupo mató a casi 40 personas en la provincia de Ituri el mes pasado, cuando irrumpió en una iglesia católica durante una vigilia y abrió fuego contra los fieles, entre ellos muchas mujeres y niños.

Las ADF fueron formadas por pequeños grupos dispares en Uganda a fines de la década de 1990 tras un supuesto descontento con el presidente Yoweri Museveni.

En 2002, tras los ataques militares de las fuerzas ugandesas, el grupo trasladó sus actividades al vecino Congo y desde entonces ha sido responsable de la muerte de miles de civiles. En 2019, juró lealtad al Estado Islámico.

El ejército congoleño ha luchado durante mucho tiempo para contener al grupo, especialmente mientras enfrenta al mismo tiempo un renovado conflicto que involucra al movimiento rebelde M23 respaldado por la vecina Ruanda.