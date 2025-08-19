Gabriela Nicole acudió a una fiesta y seis mujeres la apuñalaron: Lo que se sabe

El caso de Gabriela Nicole Pratts Rosario ha puesto de manifiesto la necesidad de atender la violencia juvenil.. Foto: FB Lisandra Lisa Rosario

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Una adolescente de 16 años, identificada como Gabriela Nicole Pratts Rosario, murió tras ser apuñalada en Aibonito, Puerto Rico, el 11 de agosto de 2025. Los hechos ocurrieron durante una fiesta de fin de verano, en presencia de su madre, Lisandra Rosario.

El ataque fue perpetrado por un grupo de seis mujeres, entre las que se encontraban cuatro menores de edad y dos adultas. Pratts Rosario recibió entre siete y ocho heridas con un arma blanca que estaba oculta en una peineta.

Una emboscada planificada

Versiones preliminares de la investigación sugieren que la fiesta fue una "trampa". Gabriela Nicole, consciente de que tenía conflictos previos con un grupo de jóvenes, le pidió a su madre que la acompañara al evento.

Cuando madre e hija se disponían a retirarse, fueron interceptadas por las agresoras. Mientras unas sujetaban a la madre, otras atacaron a la joven. Un amigo de la víctima que intentó defenderla también resultó herido, pero se encuentra estable tras recibir atención médica.

Las detenciones y la investigación

El 19 de agosto, la secretaria de Justicia de Puerto Rico, Lourdes L. Gómez Torres, confirmó la detención de una mujer de 40 años, Elvia Cabrera Rivera, y su hija de 17 años, como sospechosas del crimen.

Las autoridades recuperaron un cuchillo y ropa con sangre en la residencia de la abuela de las sospechosas, además de ocupar un vehículo que se presume fue utilizado por las atacantes. La investigación, a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito y la fiscalía, continúa para determinar si hay más personas involucradas en la planificación del ataque.

Una comunidad conmocionada

El asesinato de Gabriela Nicole ha generado una fuerte conmoción en la comunidad de Aibonito, que se ha unido para exigir justicia para la joven y su familia. "Me arrancaron a la luz de mis ojos", declaró la madre de la víctima durante el funeral. La joven estaba a punto de celebrar su cumpleaños número 17 y se preparaba para iniciar un nuevo año escolar.