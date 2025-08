Investigan al exfiscal de Trump, Jack Smith, por presunta actividad política ilegal

BRIDGEWATER, Nueva Jersey (AP).- Una agencia de vigilancia independiente responsable de hacer cumplir una ley contra la actividad política partidista de empleados federales ha abierto una investigación sobre Jack Smith, el fiscal especial del Departamento de Justicia que presentó dos casos penales contra el entonces candidato Donald Trump antes de su elección a la Casa Blanca el año pasado.

La Oficina del Fiscal Especial confirmó el sábado que estaba investigando a Smith por acusaciones de participación en actividades políticas a través de sus indagaciones sobre Trump. Smith fue nombrado fiscal especial por el entonces fiscal general Merrick Garland en noviembre de 2022, y su título es completamente distinto al de la agencia que lo investiga actualmente. La oficina no tiene facultades para aplicar la ley penal, pero sí para imponer multas y otras sanciones por infracciones.

No quedó claro qué fundamento existe para afirmar que las investigaciones de Smith fueron de naturaleza política o que violó la Ley Hatch, una ley federal que prohíbe a ciertos funcionarios públicos participar en actividades políticas. El senador Tom Cotton, republicano de Arkansas, había instado a principios de esta semana a la oficina a investigar las actividades de Smith y había alegado que su conducta tenía como objetivo ayudar al entonces presidente Joe Biden y a su vicepresidenta Kamala Harris, ambos demócratas.

Smith presentó dos demandas contra Trump: una acusándolo de conspirar para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y la otra de acaparar documentos clasificados en su finca de Mar-a-Lago, Florida. Ambas se presentaron en 2023, más de un año antes de las elecciones presidenciales de 2024, y las acusaciones en ambos casos citaron lo que Smith y su equipo describieron como claras violaciones de leyes federales bien establecidas. Garland ha reiterado que la política no influyó en la gestión de los casos.

Smith abandonó ambos casos después de la victoria de Trump en noviembre , y el fiscal citó una política de larga data del Departamento de Justicia que prohíbe la acusación de un presidente en funciones.

No hubo indicios inmediatos de que la misma oficina que investiga a Smith hubiera abierto investigaciones sobre los fiscales especiales del Departamento de Justicia que fueron designados por Garland para investigar a Biden y a su hijo Hunter.

La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatos sobre la investigación sobre Smith, que fue reportada por primera vez por The New York Post.

La oficina se ha visto afectada por una turbulencia en el liderazgo durante el último año. Un anterior jefe, Hampton Dellinger, fue despedido abruptamente por la administración Trump e inicialmente demandó para recuperar su puesto, pero luego abandonó la batalla legal. El representante comercial de Trump, Jamieson Greer, también se desempeña como fiscal especial interino.

Trump nombró como su sustituto a Paul Ingrassia, expresentador de podcast de derecha que elogió al influencer Andrew Tate, acusado penalmente, como un "ser humano extraordinario" y promovió la falsa afirmación de que las elecciones de 2020 fueron amañadas. Un panel del Senado tenía previsto considerar su nominación en una audiencia el mes pasado, pero fue retirada de la agenda.