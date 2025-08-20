Caso Gabriela Nicole Pratts: Madre e hija arrestadas como presuntas responsables del asesinato

Las autoridades continúan trabajando en el esclarecimiento total de los hechos que rodearon la muerte de la joven Gabriela Nicole Pratts.. Foto: FB Lisandra Lisa Rosario

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Departamento de Justicia de Puerto Rico informó sobre el arresto de una madre y su hija como presuntas responsables del asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años. Los hechos ocurrieron el 11 de agosto de 2025 en Aibonito. Las detenidas fueron identificadas como Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, y su hija, Anthonieshka Avilés Cabrera, de 17 años.

La jueza Valerie Telles Telles, del Tribunal de Aibonito, determinó causa para arresto contra ambas. Se les imputan los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. A cada una se le impuso una fianza de 1 millón de dólares. La hija menor de edad será procesada como adulta.

Declaraciones de la Secretaria de Justicia

Lourdes Gómez Torres, Secretaria de Justicia, expresó en una conferencia de prensa que el caso ha generado una "indignación colectiva". Afirmó que "toda acción tiene su consecuencia y hoy las responsables de la muerte de Gabriela enfrentarán la justicia". Gómez Torres aseguró que el Ministerio Público continuará ejerciendo su deber con responsabilidad.

La Secretaria de Justicia también indicó que la investigación continúa y no se descartan más arrestos. "No descansaremos hasta que todos los responsables paguen", señaló en declaraciones escritas.

Detalles del caso y la investigación

El incidente en el que murió Gabriela Nicole Pratts Rosario ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la carretera PR-14, en Aibonito. La investigación ha estado a cargo de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia, con la colaboración del Instituto de Ciencias Forenses.

La fiscal de distrito de Aibonito, Ernesto Quesada, confirmó que un agente de la policía testificó en la etapa inicial del proceso. La abogada Zulmarie Alverio Ramos asumió la representación legal de las imputadas.

Contexto del suceso

Informes preliminares indican que el suceso se originó a raíz de una disputa. Lisandra Lisa Rosario, madre de Gabriela Nicole Pratts Rosario, también se encontraba en el lugar e intentó intervenir.

El Departamento de la Familia activó un plan de acción protectora con dos de las familias relacionadas con el caso, lo que implica un proceso de investigación y apoyo. La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, aclaró que la agencia no ha asumido la custodia de ningún menor vinculado al caso. La vista preliminar del caso fue programada para el 25 de agosto.