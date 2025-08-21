Gobierno de Trump revisa a los 55 millones de extranjeros con visas en busca de violaciones

El presidente Donald Trump habla en el Centro Kennedy, el miércoles 13 de agosto de 2025, en Washington. Foto: AP / Alex Brandon, Archivo

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump anunció el jueves que está revisando a más de 55 millones de personas que cuentan con visas vigentes de Estados Unidos por posibles violaciones que podrían llevar a la deportación, marcando una creciente represión sobre los extranjeros que tienen permiso para estar en la nación.

En una respuesta escrita a una pregunta planteada por The Associated Press, el Departamento de Estado dijo que todos los titulares de visas de Estados Unidos, que pueden incluir turistas de muchos países, están sujetos a una "evaluación continua" con el objetivo de detectar cualquier indicio de que podrían ser inelegibles para obtener el permiso de entrar o permanecer en Estados Unidos.

Si se encuentra tal información, la visa será revocada y, si el titular de la visa está en Estados Unidos, estará sujeto a deportación.

Desde que Trump asumió el cargo, su gobierno se ha centrado en deportar a los migrantes que están ilegalmente en Estados Unidos, así como a los titulares de visas de estudiante e intercambio de visitantes.

El nuevo lenguaje del Departamento de Estado sugiere que el proceso de evaluación continua, que los funcionarios reconocen es laborioso, es mucho más amplio y podría significar que incluso aquellos aprobados para estar en Estados Unidos podrían ver abruptamente revocados esos permisos.

El año pasado había 12.8 millones de titulares de tarjetas de residencia y 3.6 millones de personas con visas temporales en el país, según el Departamento de Seguridad Nacional.

La cifra de 55 millones deja entrever que algunas de las personas sujetas a revisión estarían actualmente fuera de Estados Unidos con visado de turista de entradas múltiples, declaró Julia Gelatt, directora asociada del programa de política de inmigración de Estados Unidos en el Instituto de Política Migratoria. Cuestionó el valor de gastar recursos en personas que tal vez nunca regresen al país.

El departamento añadió que estaba buscando indicadores de inelegibilidad, incluidos indicadores de permanencia excesiva, actividad criminal, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier forma de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista.

"Revisamos toda la información disponible como parte de nuestra evaluación, incluyendo los registros de aplicación de la ley o de inmigración o cualquier otra información que salga a la luz después de la emisión de la visa que indique una posible inelegibilidad", detalló el Departamento de Estado.

No más visas de trabajo para conductores de camiones comerciales

Estados Unidos también dejará de emitir visas de trabajo para los conductores de camiones comerciales, informó el secretario de Estado Marco Rubio el jueves en la red social X. Aseguró que el cambio entrará en vigor de inmediato.

"El creciente número de conductores extranjeros que operan grandes camiones de remolque en las carreteras de Estados Unidos está poniendo en peligro las vidas de estadounidenses y socavando los medios de vida de los camioneros estadounidenses", publicó Rubio.

El gobierno ha tomado medidas en los últimos mesespara hacer cumplir el requisito de que los camioneros hablen y lean inglés con fluidez. El Departamento de Transporte dijo que el objetivo es mejorar la seguridad vial después de algunos incidentes en los que la capacidad de los conductores para leer señales o hablar inglés pudo haber contribuido a incidentes viales con saldo fatal.

El Departamento de Estado anunció más tarde el jueves la suspensión del procesamiento de estas visas de trabajo para revisar sus "protocolos de evaluación y selección".

Effective immediately we are pausing all issuance of worker visas for commercial truck drivers.



The increasing number of foreign drivers operating large tractor-trailer trucks on U.S. roads is endangering American lives and undercutting the livelihoods of American truckers. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 21, 2025

"Es importante garantizar que cada conductor en nuestras carreteras cumpla con los más altos estándares para proteger los medios de vida de los camioneros estadounidenses y mantener una cadena de suministro segura y resiliente", señaló la dependencia.

Edward Alden, investigador principal en el Consejo de Relaciones Exteriores, indicó que los trabajadores extranjeros han ayudado a abordar una escasez de mano de obra de camioneros comerciales.

"Esta acción debe considerarse como parte de un esfuerzo concertado por parte del gobierno para desalentar a las empresas estadounidenses y otras instituciones, como universidades y hospitales, de contratar y retener a trabajadores extranjeros", escribió Alden en un correo electrónico.

"El objetivo aquí no es apuntar a clases específicas de trabajadores, sino enviar el mensaje a los empleadores estadounidenses de que están en riesgo si emplean trabajadores extranjeros. Las consecuencias económicas serán mucho mayores que sólo el retiro de visas para los trabajadores extranjeros en unas pocas categorías laborales".

Nueva revisión de todos los titulares de visas es una expansión importante

El gobierno estadounidense ha impuesto de manera constante más restricciones y requisitos a los solicitantes de visas, incluyendo la obligación de someterse a entrevistas en persona. La revisión de todos los titulares de visas parece ser una expansión significativa de lo que inicialmente había sido un proceso enfocado principalmente en estudiantes que han estado involucrados en lo que el gobierno percibe como actividad propalestina o anti-Israel.

Los funcionarios dicen que las revisiones incluirán todas las cuentas de redes sociales de los titulares de visas, registros de aplicación de la ley e inmigración en sus países de origen, junto con cualquier violación aplicable de la ley estadounidense cometida mientras estaban en Estados Unidos.

Las revisiones incluirán nuevas herramientas para la recopilación de datos sobre solicitantes de visas pasados, presentes y futuros, incluyendo un examen completo de las plataformas de redes sociales hecho posible por nuevos requisitos introducidos a principios de este año. Estos hacen obligatorio que los interruptores de privacidad en teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos o aplicaciones se apaguen cuando un solicitante se presenta para una entrevista de visa.

"Como parte del compromiso del gobierno de Trump para proteger la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos, desde el Día de la Inauguración el Departamento de Estado ha revocado más del doble de visas, incluyendo casi cuatro veces más visas de estudiantes, que durante el mismo período del año pasado", dijo el Departamento de Estado.

La mayoría de los extranjeros que buscan venir a Estados Unidos requieren visas, especialmente aquellos que quieren estudiar o trabajar por periodos prolongados. Entre las excepciones para visitas turísticas o de negocios a corto plazo están los ciudadanos de los 40 países principalmente europeos y asiáticos que pertenecen al Programa de Exención de Visas, que otorga a esos nacionales una estancia de hasta tres meses sin tener que solicitar una visa.

Pero grandes extensiones del mundo, incluidos países altamente poblados como China, India, Indonesia, Rusia y la mayor parte de África, no forman parte del programa, lo que significa que sus ciudadanos deben solicitar y recibir visas para viajar a Estados Unidos.

A principios de esta semana, el departamento dijo que desde que Trump regresó a la Casa Blanca, ha revocado más de seis mil visas de estudiantes por permanencias excesivas y violaciones de leyes locales, estatales y federales, la mayoría de las cuales fueron por asalto, conducir bajo la influencia de alcohol o drogas y apoyo al terrorismo.

Dijo que alrededor de cuatro mil de esas seis mil visas fueron debido a infracciones reales de las leyes y que aproximadamente entre 200 y 300 visas fueron revocadas por cuestiones relacionadas con el terrorismo, incluyendo el apoyo a organizaciones terroristas designadas o patrocinadores estatales del terrorismo.