Hombre agrede a su novia en restaurante tras rechazo de matrimonio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un hombre fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú en la ciudad de Tumbes, luego de agredir físicamente a su pareja en un restaurante. La agresión ocurrió momentos después de que la mujer rechazara la propuesta de matrimonio que el sujeto le hizo en el mismo lugar. El incidente fue registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Los hechos se desarrollaron en el restaurante "Pancho's", ubicado en el centro de Tumbes. Según se observa en las grabaciones de video que circularon públicamente, el hombre, identificado por las autoridades como Caleb Mendoza, se arrodilló frente a su pareja para pedirle matrimonio. Tras un breve intercambio de palabras, la mujer rechazó la propuesta.

Acto seguido, el video muestra cómo Mendoza se levanta y reacciona. Primero jala del cabello a la mujer, la derriba de su silla y, una vez en el suelo, la agrede con patadas. La secuencia muestra también la intervención de otros comensales que se encontraban en el restaurante, quienes se levantaron de sus mesas para detener al agresor y proteger a la víctima.

Personal del restaurante y los propios clientes retuvieron al sujeto mientras alertaban a las autoridades. Minutos después, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para proceder con la detención de Mendoza. Fue trasladado a la comisaría del sector para iniciar las diligencias correspondientes.

La intervención de las autoridades y el proceso judicial

El caso fue asumido por el Ministerio Público de Tumbes. La fiscalía especializada en delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar inició la investigación. A través de sus canales oficiales, el Ministerio Público informó que se estaban recopilando todos los elementos de convicción, incluyendo las declaraciones de la víctima, los testigos y el propio registro de las cámaras de seguridad, el cual constituye una prueba del hecho.

La entidad comunicó que el fiscal a cargo del caso solicitó la medida de prisión preventiva por un periodo de nueve meses en contra de Caleb Mendoza. La solicitud se fundamenta en la gravedad del delito, tipificado como agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, y para asegurar la presencia del investigado durante el proceso judicial.

El Poder Judicial programó la audiencia para evaluar y decidir sobre el requerimiento de prisión preventiva. Mientras tanto, el detenido permanece bajo custodia de las autoridades. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) de Perú también tomó conocimiento del caso y, a través de un comunicado, informó que su equipo del Centro Emergencia Mujer (CEM) en Tumbes estaba brindando asistencia legal, social y psicológica a la víctima.