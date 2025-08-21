La UE cierra el acuerdo formal con EU para un arancel general del 15%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Foto: AP

BRUSELAS, (EUROPA PRESS) - La Unión Europea cerró este jueves el acuerdo formal con Estados Unidos para un arancel general del 15% a sus exportaciones que se aplicará también a sectores como el farmacéutico y los semiconductores, confirmaron fuentes diplomáticas a Europa Press.

De esta forma, ambos bloques dejan por escrito el acuerdo político alcanzado entre la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, y el presidente estadunidense, Donald Trump, en un comunicado conjunto, que aunque no es legalmente vinculante y se percibe como una hoja de ruta para la política comercial entre Washington y Bruselas.

Las fuentes consultadas explican que algunos productos sensibles para Europa como el vino y las bebidas destiladas no están de momento en la lista de productos incluido en el comunicado conjunto.

Desde Bruselas defendieron que el pacto alcanzado con Trump genera estabilidad en las relaciones y evita el peor de los escenarios como era entrar en una guerra comercial, asumiendo que el gravamen pactado es "aceptable" y será la cifra máxima que se aplicará a todos los sectores.

Los aranceles del 15% se aplican desde el 7 de agosto a la mayoría de bienes europeos, un 70% de las importaciones, con sectores como el de los automóviles que verán rebajado los recargos que hasta ahora se situaban en el 27,5%.