Trump y Carney hablan por primera vez desde la ruptura de las negociaciones comerciales

Mark Carney y Donald Trump durante la pasada cumbre del G7 . Foto: AP / Mark Schiefelbein

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, hablaron este jueves por primera vez desde la ruptura de las negociaciones comerciales, que supuso la entrada en vigor el 1 de agosto de aranceles de hasta el 35% a los productos canadienses.

La conversación fue "productiva" y sirvió a ambos líderes para tratar un amplio abanico de temas, de acuerdo con la oficina de Carney, que citó entre estos asuntos "los actuales desafíos comerciales" y las "prioridades" para lograr "una nueva relación económica y de seguridad" entre los dos países vecinos.

Carney y Trump también hablaron de las últimas negociaciones para garantizar la paz "a largo plazo" en Ucrania y en el conjunto de Europa, reza un escueto comunicado en el que el gobierno canadiense se limita a decir que los dos mandatarios acordaron volver a hablar "pronto", sin más detalles.

La llamada coincidió, además, con una reunión cara a cara en Washington entre el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, y la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand.