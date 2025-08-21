Trump sugiere a Ucrania "jugar al ataque" en la guerra contra Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Zelensky en EU. Foto: AP

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó que Ucrania necesita "jugar al ataque" si quiere tener alguna posibilidad de victoria frente a Rusia, un mensaje que contrasta con la voluntad diplomática que ha llevado al magnate norteamericano a plantear un cara a cara entre los principales líderes políticos de Ucrania y de Rusia, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, respectivamente.

El mandatario estadunidense señaló que su predecesor, el "incompetente" Joe Biden, "no permitiría que Ucrania respondiese" a los ataques y ha insistido en la tesis de que, si él hubiese estado en la Casa Blanca, "esta guerra nunca habría ocurrido".

Trump ha vaticinado que se avecinan "tiempos interesantes", aunque no ha aludido a las últimas reuniones con Putin y Zelenski ni tampoco a los supuestos esfuerzos en marcha para concretar una cita a tres bandas.