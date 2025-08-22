“Era el amante de su pareja”: madre de Deisy habla sobre el asesino de su hija

La investigación sobre la muerte de Deisy Tamara Bareiro Torales avanza con la imputación de dos personas por feminicidio.. Foto: Redes Sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La madre de Deisy Tamara Belén Bareiro Torales, la joven de 25 años hallada sin vida en su residencia en Ñemby, declaró que el presunto responsable del crimen mantenía una relación sentimental con la pareja de su hija.

Olga Torales, madre de la víctima, afirmó en declaraciones a medios locales que Fernando Montanía, pareja de Deisy, y Rolando Martínez, el otro implicado, planificaron el hecho. "Eran amantes. Mientras mi hija trabajaba, le llevaba al tipo ese al alquiler", expresó Torales el 17 de agosto de 2025.

El Ministerio Público de Paraguay, a través de un comunicado oficial del 17 de agosto de 2025, informó que la agente fiscal Laura Guillén, de la Unidad Penal de Ñemby, formuló imputación contra Rolando Javier Martínez Molina, de 32 años, y Fernando Montanía, de 21 años, por el hecho punible de feminicidio.

Fernando Montanía, al ser consultado por medios locales el 18 de agosto de 2025, negó su participación en el crimen y la supuesta relación sentimental con Martínez. "Eso no es cierto. Ijapu (miente)", declaró Montanía, y añadió que conocía a Martínez desde hacía aproximadamente ocho días porque trabajaban juntos en una obra.

Lo que se sabe del hallazgo y la investigación

El cuerpo de Deisy Tamara Belén Bareiro Torales fue localizado el viernes 15 de agosto de 2025 en un inquilinato del barrio San Carlos, en la ciudad de Ñemby, Departamento Central. La causa se inició tras la intervención de la Comisaría 7.ª Central, luego de que vecinos reportaran que la puerta del inmueble había sido forzada.

La investigación, encabezada por la fiscal Guillén, se apoyó en imágenes de cámaras de seguridad cercanas al domicilio. En los videos se observa a Montanía y Martínez en la vivienda horas antes del hallazgo del cuerpo. Las grabaciones muestran que Martínez regresó solo al lugar en horas de la mañana, forzó la entrada para ingresar y se retiró minutos después.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía realizó allanamientos en varios puntos. En una residencia en la ciudad de Guarambaré, señalada como el domicilio de Martínez, las autoridades incautaron el teléfono celular de la víctima, así como prendas de vestir y calzado que coincidían con las observadas en los videos de circuito cerrado.

El Ministerio Público también procedió a la incautación de los dispositivos móviles de ambos investigados y ordenó la extracción de muestras orgánicas de la víctima y de los imputados para su análisis en el Laboratorio Forense.

El resultado de la autopsia

El médico forense Pablo Lemir confirmó el 16 de agosto de 2025, tras la autopsia, que el cuerpo de Bareiro Torales presentaba múltiples y severos traumatismos. El informe detalló la presencia de traumatismo craneoencefálico y facial, lesiones contusas en la boca, cortes en una oreja y señales de estrangulamiento.

Lemir explicó a medios que se encontraron heridas defensivas en las manos de la víctima. El forense calificó la muerte como violenta y de tipo homicida, aunque señaló que, debido a la cantidad de lesiones, se requerirían estudios adicionales para determinar la causa exacta del deceso.

La madre de la víctima, Olga Torales, descartó las versiones atribuidas a Fernando Montanía que sugerían un supuesto consumo de drogas por parte de su hija. "Solo justicia pido, una condena ejemplar. La pena máxima que le den, para los dos", manifestó Torales.

La situación legal de los implicados

Tras las primeras diligencias, Rolando Javier Martínez se entregó en una comisaría de Guarambaré, mientras que Fernando Montanía fue detenido posteriormente.

La fiscal Laura Guillén, según reportes de ABC Color del 17 de agosto, imputó a Martínez en carácter de autor y a Montanía como instigador del presunto feminicidio. Ambos fueron trasladados a la penitenciaría de Tacumbú mientras avanza el proceso judicial.

El Ministerio Público también informó el 17 de agosto que emitió una orden de detención para otras dos personas, identificadas como albañiles que trabajaban en el inmueble, con el fin de que presten declaración testifical para colaborar con la investigación.