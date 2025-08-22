EU cancela 6 mil visas de estudiantes por infracciones a la ley . Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, el Departamento de Estado de EU, canceló alrededor de 6 mil visas de estudiantes por infracciones a la ley que "van en contra" de los intereses nacionales del país.

“El Departamento de Estado revocó unas seis mil visas de estudiantes por exceder su estadía en el país y violaciones a las normas, la gran mayoría de ellas relacionadas con agresiones, conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, robos y apoyar el terrorismo”, indicó la dependencia este lunes 18 de agosto.

De acuerdo con un funcionario del Departamento, aproximadamente 4 mil de las visas fueron revocadas por infracciones a la ley, mientras unas 300 fueron retiradas por presuntas actividades relacionadas al terrorismo.

Estas cancelaciones de visas forman parte de las agresivas políticas migratorias del gobierno de Trump que se han extendido hacia las universidades, afectando a miles de estudiantes internacionales.

Muchos de los afectados habían participado en algún tipo de actividad propalestina, y fueron acusados de antisemitismo y de apoyo el terrorismo.

Aunque expertos en temas migratorios afirmaron que los estudiantes con visa tienen el mismo derecho a la libertad de expresión que los ciudadanos estadunidenses -amparados por la Primera Enmienda de la Constitución de EU-, señalaron que son vulnerables a la deportación debido a la naturaleza temporal de su permiso de residencia.

Uno de los casos más conocidos fue el de la ciudadana turca Rumeysa Ozturk, una estudiante de doctorado en la Universidad de Tufts que fue detenida por agentes federales enmascarados en marzo pasado y puesta a disposición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Sin embargo, un juez ordenó su liberación en mayo.

Otro caso fue el de Mahmoud Khalil, un líder de las protestas contra la guerra en Gaza en la Universidad de Columbia, que fue liberado por un juez en junio.

Hechos similares se reportaron en universidades como Harvard, Stanford, Michigan y la Universidad Estatal de Ohio.

Incluso varios estudiantes señalaron haber sido arrestados y detenidos sin causa ni explicación, lo que podría constituir una violación a sus derechos civiles.

Académicos y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por la capacidad de los alumnos para expresar sus opiniones sin poner en riesgo su residencia legal.

"Ningún presidente debería poder establecer una prueba de fuego ideológica y excluir o expulsar de nuestro país a personas con las que no está de acuerdo", declaró la organización Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Así funcionan las visas de estudiantes en EU

Los estudiantes de otros países deben cumplir una serie de requisitos para obtener una visa de estudiante. Tras ser admitidos en una institución educativa en Estados Unidos, los alumnos pasan por un proceso de solicitud y entrevista en una embajada o consulado estadunidense en el extranjero.

Las personas con visa F-1 -visa de no inmigrante para estudiantes internacionales-, tienen que demostrar que cuentan con el suficiente apoyo financiero para cursas sus estudios en Estados Unidos. Deben permanecer al día con su programa académico y, por lo general, tienen una capacidad limitada para trabajar fuera del campus durante su programa académico.

Las visas de entrada son gestionadas por el Departamento de Estado. Una vez en el territorio estadunidense, el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio del Departamento de Seguridad Nacional, supervisa el estatus legal de los estudiantes internacionales.

En medio de las tensiones derivadas de las ofensivas contra estudiantes, varias universidades han informado que solicitaron al gobierno federal respuestas sobre las causas de las revocaciones.

Además, han reiterado las precauciones de viaje para los estudiantes, recomendando que lleven consigo su pasaporte y otros documentos migratorios indispensables.