ONU confirma hambruna en Gaza por primera vez y acusa a Israel de ser el responsable

GINEBRA (apro).-Más de medio millón de personas en Gaza se encuentran atrapadas en la hambruna, caracterizada por la inanición generalizada, la indigencia y muertes evitables, según un nuevo análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC por siglas en inglés) publicado hoy. Se prevé que la hambruna se extienda desde la gobernación de Gaza a las gobernaciones de Deir Al Balah y Khan Younis en las próximas semanas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han destacado colectiva y consistentemente la extrema urgencia de una respuesta humanitaria inmediata y a gran escala dado el aumento de muertes relacionadas con el hambre, el rápido empeoramiento de los niveles de desnutrición aguda y la caída en picado de los niveles de consumo de alimentos, con cientos de miles de personas pasando días sin nada que comer.

Desde Gaza, Rick Peppercorn enviado de la OMS deploró que se trata de una hambruna provocada por el hombre cuando a pocos kilómetros de la frontera se encuentran convoyes de la ONU provistos de alimentos, agua potable y medicamentos que podrían frenar la propagación de la hambruna, especialmente en niños menores de 5 años y en los ancianos.

Las agencias de la ONU urgieron a Israel que la hambruna “debe detenerse a toda costa”.

“Un alto el fuego inmediato y el fin del conflicto son cruciales para permitir una respuesta humanitaria a gran escala y sin trabas que pueda salvar vidas. La ONU también está profundamente preocupada por la amenaza de una ofensiva militar intensificada en la ciudad de Gaza y cualquier escalada del conflicto, ya que “tendría consecuencias aún más devastadoras para la población civil donde ya existen condiciones de hambruna. Muchas personas, especialmente niños enfermos y desnutridos, ancianos y personas con discapacidad, podrían no poder evacuar”.

De acuerdo con datos de la ONU para finales de septiembre, más de 640 mil personas se enfrentarán a niveles catastróficos de inseguridad alimentaria —clasificados en la Fase 5 del IPC— en toda la Franja de Gaza. Otros 1.14 millones de personas en el territorio se encontrarán en estado de Emergencia (Fase 4 del IPC) y otras 396 mil en estado de Crisis (Fase 3 del IPC). Se estima que las condiciones en el norte de Gaza son tan graves —o incluso peores— que en la ciudad de Gaza. Sin embargo, la escasez de datos impidió una clasificación del IPC, lo que pone de relieve la urgente necesidad de acceso para evaluar y prestar asistencia. Rafah no se analizó debido a los indicios de que está en gran parte despoblada.

Es pertinente recordar que en todo el territorio de Gaza desde hace meses no hay acceso a la prensa internacional para poder verificar estas acusaciones y en lo que va de la ocupación israelí al menos 230 periodistas han muerto a consecuencia de los bombardeos del ejército israelí.

Clasificar la hambruna significa que la categoría más extrema se activa cuando se superan tres umbrales críticos: privación extrema de alimentos, desnutrición aguda y muertes por inanición. El último análisis confirma, con base en evidencia razonable, que se cumplen estos criterios.

Casi a dos años de conflicto, “desplazamientos repetidos y severas restricciones al acceso humanitario, agravados por repetidas interrupciones e impedimentos al acceso a alimentos, agua, asistencia médica, apoyo a la agricultura, la ganadería y la pesca y el colapso de los sistemas de salud, saneamiento y mercado, han empujado a la gente a la inanición”.

El acceso a los alimentos en Gaza sigue siendo gravemente limitado. En julio, el número de hogares que reportaron hambre extrema se duplicó en todo el territorio en comparación con mayo y se triplicó con creces en la ciudad de Gaza. Más de una de cada tres personas (39%) indicó que pasaba días sin comer, y los adultos suelen saltarse comidas para alimentar a sus hijos.

Además, la desnutrición infantil en Gaza se está acelerando a un ritmo catastrófico. Solo en julio, más de 12 mil niños fueron identificados con desnutrición aguda, la cifra mensual más alta jamás registrada y un aumento de seis veces desde principios de año. Casi uno de cada cuatro de estos niños sufría desnutrición aguda grave, la forma más mortal, con consecuencias tanto a corto como a largo plazo.

Desde el último análisis del IPC en mayo, el número de niños que se prevé que corran grave riesgo de muerte por desnutrición para finales de junio de 2026 se ha triplicado, pasando de 14 mil 100 a 43 mil 400. De igual manera, en el caso de las mujeres embarazadas y lactantes, el número estimado de casos se ha triplicado, pasando de 17 mil en mayo a 55 mil mujeres que se prevé que sufran niveles alarmantes de desnutrición para mediados de 2026.

“El impacto es visible: uno de cada cinco bebés nace prematuro o con bajo peso”, lamentó la ONU.

La nueva evaluación informa del deterioro más severo desde que el IPC comenzó a analizar la inseguridad alimentaria aguda y la desnutrición aguda en la Franja de Gaza y marca la primera vez que se confirma oficialmente una hambruna en la región del Medio Oriente.

Desde julio, los suministros de alimentos y ayuda que entran a Gaza aumentaron ligeramente, pero siguen siendo enormemente insuficientes, inconsistentes e inaccesibles en comparación con las necesidades.

Mientras tanto, aproximadamente el 98% de las tierras de cultivo del territorio están dañadas o son inaccesibles, lo que ha diezmado el sector agrícola y la producción alimentaria local, y nueve de cada diez personas han sido desplazadas en serie de sus hogares. El dinero escasea críticamente, las operaciones de ayuda siguen gravemente interrumpidas y la mayoría de los camiones de la ONU han sido saqueados en medio de una creciente desesperación. Los precios de los alimentos son extremadamente altos y no hay suficiente combustible ni agua para cocinar, ni medicamentos ni suministros médicos.

El sistema de salud de Gaza se ha deteriorado gravemente, el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento se ha reducido drásticamente, mientras que las infecciones resistentes a múltiples fármacos están aumentando y los niveles de morbilidad –incluidas diarrea, fiebre, infecciones respiratorias y cutáneas agudas– son alarmantemente elevados entre los niños.

Para facilitar las operaciones humanitarias que salvan vidas, las agencias de la ONU enfatizaron la importancia de un alto el fuego inmediato y sostenido para detener la matanza, permitir la liberación segura de los rehenes y permitir el acceso sin obstáculos de una afluencia masiva de asistencia para que llegue a la población de Gaza.

La ONU subrayó “la urgente necesidad de mayores cantidades de ayuda alimentaria, junto con una mejora drástica en la entrega, distribución y accesibilidad, así como de alojamiento, combustible, gas para cocinar e insumos para la producción de alimentos”.

Los portavoces de la ONU hicieron hincapié “en la importancia crucial de apoyar la rehabilitación del sistema de salud, mantener y reactivar los servicios de salud esenciales, incluida la atención primaria, y garantizar la entrega sostenida de suministros médicos a Gaza y en toda la Franja de Gaza. La restauración de los flujos comerciales a gran escala, los sistemas de mercado, los servicios esenciales y la producción local de alimentos también es vital para evitar las peores consecuencias de la hambruna”.

“La población de Gaza ha agotado todos los medios posibles para sobrevivir. El hambre y la desnutrición se cobran vidas a diario, y la destrucción de las tierras de cultivo, el ganado, los invernaderos, la pesca y los sistemas de producción alimentaria ha agravado aún más la situación”, declaró a su vez el Director General de la FAO, QU Dongyu.

“Nuestra prioridad ahora debe ser el acceso seguro y sostenido a la asistencia alimentaria a gran escala. El acceso a los alimentos no es un privilegio, sino un derecho humano fundamental”, valoró

“Las advertencias de hambruna han sido claras durante meses”, declaró Cindy McCain, directora ejecutiva del PMA. “Lo que se necesita con urgencia ahora es un aumento de la ayuda, condiciones más seguras y sistemas de distribución de eficacia comprobada para llegar a los más necesitados, dondequiera que estén. El acceso humanitario pleno y un alto el fuego ahora son cruciales para salvar vidas”.

“La hambruna es ahora una cruda realidad para los niños de la provincia de Gaza y una amenaza inminente en Deir al-Balah y Khan Younis”, declaró por su parte Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF.

“Como hemos advertido repetidamente, las señales eran inequívocas: niños con cuerpos demacrados, demasiado débiles para llorar o comer; bebés muriendo de hambre y enfermedades prevenibles; padres llegando a las clínicas sin nada para alimentar a sus hijos. No hay tiempo que perder. Sin un alto el fuego inmediato y un acceso humanitario pleno, la hambruna se extenderá y más niños morirán. Los niños al borde de la inanición necesitan la alimentación terapéutica especial que proporciona UNICEF”, advirtió Russell.

Asimismo el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que “un alto al fuego es un imperativo absoluto y moral ahora”.

“El mundo ha esperado demasiado tiempo, viendo cómo se acumulan muertes trágicas e innecesarias a causa de esta hambruna provocada por el hombre. La desnutrición generalizada implica que incluso enfermedades comunes y generalmente leves, como la diarrea, se están volviendo mortales, especialmente para los niños. El sistema de salud, gestionado por personal sanitario hambriento y exhausto, no da abasto”, agregó.

“Es necesario suministrar urgentemente alimentos y medicamentos a Gaza para salvar vidas e iniciar el proceso de revertir la desnutrición. Es necesario proteger los hospitales para que puedan seguir atendiendo a los pacientes. Deben cesar los bloqueos de la ayuda y restablecerse la paz para que pueda comenzar la recuperación”, urgió Tedros.

Con respecto a los rumores de la presencia de la droga oxycodone encontrada en los costales de harina repartidos por Israel, la OMS dijo haber escuchado estas acusaciones, sin embargo ,no lo han podido verificar de primera mano debido al bloqueo. La droga causa sedación, depresión respiratoria, estreñimiento,

constricción papilar y supresión de la tos. El uso prolongado o crónico de oxicodona con acetaminofén puede causar daño hepático grave.

Proceso cuestionó sobre los crímenes de guerra y posibles crímenes contra la humanidad cometidos por Israel bajo las órdenes de Netanyahu, la rendición de cuentas y la posibilidad de establecer una corte internacional como la establecida en la masacre de Ruanda, por lo que Jeremy Lawrence, portavoz del Alto Comisionado de Derechos Humanos Volker Türk, subrayó que las Convenciones de Ginebra establecen claramente en su primer artículo que todos los signatarios de estos tratados, como Estados Unidos, también son responsables de dichos crímenes por su silencio y su complicidad.