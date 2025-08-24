El colapso de un puente en China mata al menos a 12 trabajadores de una construcción (Video)

El colapso de un puente en China mata al menos a 12 trabajadores de la construcción. Foto: Captura de video

BEIJING (AP).- El colapso de un puente ferroviario en construcción sobre un importante río en China mató al menos a 12 trabajadores y dejó a otros cuatro desaparecidos, informaron medios estatales.

Fotos aéreas de la agencia oficial de noticias Xinhua muestran la falta de una gran sección del arco curvo color aguamarina del puente. Una sección doblada del tablero cuelga hacia abajo, desembocando en el río Amarillo.

Dieciséis trabajadores se encontraban en el puente en la provincia de Qinghai, en el noroeste de China, cuando un cable de acero se rompió alrededor de las 3:00 a. m. del viernes durante una operación de tensado, informó Xinhua. Se utilizaron embarcaciones, un helicóptero y robots en la búsqueda de los desaparecidos.

El puente tiene 1.6 kilómetros de largo y su tablero está a 55 metros sobre la superficie del río, informó el periódico en inglés China Daily.